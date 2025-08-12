Не только солдаты: КНДР отправляет в Россию рабов

Диктаторы Ким Чен Ын и Путин / © ТСН.ua

Режим Ким Чен Ын из КНДР отправляет в Россию рабочих, работающих в рабских условиях по 18 часов в день с двумя выходными в год.

Об этом рассказали BBC шесть северокорейцев, которым удалось бежать из РФ.

В издании отмечают, что Москва использует северокорейские ракеты, артиллерийские снаряды и солдат, а теперь еще и рабочих, чтобы восполнить огромный дефицит рабочей силы, усиленный войной.

Все шестеро опрошенных беглых рабочих, с которыми говорили журналисты, описали одинаковые изнурительные рабочие дни: подъем в 6 утра и принудительная работа на строительстве многоэтажек до 2 часов ночи следующего дня, только с двумя выходными в год.

Один из рабочих, Чин, рассказал, что когда он прибыл на Дальний Восток России, его сопровождал из аэропорта в строительную площадку агент северокорейской службы безопасности. Он приказал ни с кем не разговаривать и ни на что не смотреть.

«Внешний мир — наш враг», — сказал ему агент. По словам Чина, его сразу поставили работать на строительстве многоэтажных жилых домов более 18 часов в сутки.

Другой строитель, Таэ, сумевший бежать из России в прошлом году, вспомнил, как каждое утро его руки сводило судорогами, и он не мог их разжать. Руки были парализованы от работы.

«Некоторые покидали свое место, чтобы вздремнуть днем, или засыпали стоя, но надзиратели находили их и избивали. Это было действительно так, будто мы умирали», — добавил третий рабочий, Чан.

По словам беглецов, северокорейские рабочие содержатся на строительных площадках и днем, и ночью, где за ними следят агенты Департамента государственной безопасности Северной Кореи (аналог российской ФСБ или советского КГБ).

Корейцы спят в грязных, переполненных грузовых контейнерах, полных насекомых-паразитвах или на полу недостроенных многоэтажек, затянув дверные проемы брезентом, чтобы хоть немного защититься от холода.

Один из рабочих, Нам, рассказал, что однажды упал со строительной площадки с высоты четырех метров и «разбил» лицо, поэтому не мог работать. Однако северокорейские КГБисты не позволили ему посетить российскую больницу.

Сколько северокорейцев работают в РФ

В прошлом десятки тысяч северокорейцев Пхеньян отправлял на работы в Россию. Но в 2019 году ООН запретила странам использовать этих рабочих, чтобы перекрыть финансирование Кимом и остановить создание ядерного оружия. Это означало, что большинство из них отправили домой.

Однако, по данным представителя южнокорейской разведки, в прошлом году в Россию снова отправили более 10 000 рабочих. По его мнению, в этом году Пхеньян, возможно, в общей сложности отправит более 50 000 работников.

По данным российской статистики, в 2024 году в страну въехало более 13 000 северокорейцев — это в 12 раз больше, чем годом ранее. Почти 8 000 из них прибыли по студенческим визам, но, по словам представителя разведки и экспертов, это тактика, которой Россия пользуется, чтобы обойти запрет ООН.

В июне бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые признал, что 5000 северокорейцев будут направлены на восстановление Курской области.

Представитель южнокорейской разведки также отметил, что «вероятнее всего», что в ближайшее время часть северокорейцев отправят работать на проекты по восстановлению территорий Украины, оккупированных Россией.

Северные корейцы «прозревают» даже от жизни в РФ

Большинство дохода идет диктаторскому режиму Ким Чен Ына, а оставшиеся 100-200 долларов в месяц записываются в бухгалтерскую книгу. Воспользоваться ими северокорейцы могут только по возвращении в страну, и это не всегда.

В издании отмечают, что когда северокорейские работники осознают реалии тяжелого труда и почти отсутствие зарплаты, это может стать для них шоком.

Один из рабочих, Таэ рассказал, что почувствовал «стыд», узнав, что другие строители из Центральной Азии получали в пять раз больше трети работы, которую выполнял он.

«Я чувствовал, будто нахожусь в трудовом лагере — в тюрьме без решетки», — сказал он.

Работник Джин вспоминает, как другие рабочие, с которыми северным корейцам удавалось на короткие моменты пересечься, называли их рабами. Он решил убежать, когда его начальник сказал, что он может не получить денег, потому что они нужны государству.

«Вы не люди, а только машины, которые могут говорить», — смеялись над КНДРовцами россияне и другие мигранты.

Другой бывший рабочий рассказал, что решил скрыться после того, как посмотрел видео об условиях работы в Южной Корее.

Чтобы предотвратить побег, северокорейские власти сейчас еще больше ограничивают и без того мизерную свободу рабочих.

Ранее главком ВСУ Сырский объяснил, почему солдаты Ким Чен Ына были опаснее россиян.