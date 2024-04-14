Не только США: еще две страны-союзницы Украины отбивали атаку Ирана на Израиль — CNN

Израильское издание сообщает, что сбивать иранские дроны помогала также Иордания.
США, Франция и Британия совместно отражали атаку ракет и дронов Ирана по Израилю.
Об этом сообщил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, которого цитируют CNN.
"Мы тесно сотрудничаем с США, Великобританией и Францией, которые действовали сегодня вечером (13 апреля – ред.). Это партнерство всегда было тесным, но сегодня вечером оно проявилось необычным образом", – сказал Хагари.
Больше деталей он не предоставил.
"Франция обладает очень хорошими технологиями, реактивными самолетами, радарами, и я знаю, что они участвовали в патрулировании воздушного пространства", — цитирует The Times of Israel Хагари.
Также в издание добавили, что сбивать иранские дроны помогала Иордания, чтобы "защитить своих граждан".
Напомним, поздно вечером 13 апреля Иран мощно атаковал Израиль дронами и ракетами. ТСН.ua собрал все, что известно о новом возможном конфликте на Ближнем Востоке.
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