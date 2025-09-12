Не только у границы: обломки российских дронов нашли по всей Польше — эксперт раскрыл неочевидную цель

Польша под прицелом дронов-разведчиков / © Associated Press

Обломки российских беспилотников, вторгшихся в польское воздушное пространство, были найдены не только вдоль восточной границы, но и в Свентокшиском, Лодзьком и Варминско-Мазурском воеводствах Польши.

Об этом в интервью польскому изданию Onet рассказал эксперт по беспилотникам, капитан запаса Мацей Лисовский.

Он также указал на несколько ключевых направлений, отмеченных на карте. «Совпадений не бывает», — подчеркнул эксперт.

Значительная часть обломков находилась в Люблинском воеводстве, вблизи границы с Беларусью и Украиной. Однако некоторые обломки дронов были найдены гораздо дальше восточной границы Польши.

Местонахождение найденных дронов показано на карте ниже.

«Внимание привлекают места, расположенные дальше на запад. У нас есть беспилотник вблизи Варшавы, в частности, в Новый Город над Пилицей. Еще один у нас есть вблизи Белхатова. Там есть электростанция, которая имеет решающее значение для польской энергетической системы, а чуть дальше — военная авиабаза», — объясняет Лисовский.

По его словам, еще один беспилотник был найден вблизи Эльблонга, где расположена штаб-квартира Международной дивизии Северо-восток (многонациональный корпус НАТО), отвечающей за этот участок европейской обороны.

Что касается трех беспилотников, найденных в Свентокшиском воеводстве — там сосредоточена польская оборонная промышленность. Это так называемый Старопольский промышленный регион.

«К сожалению, этот регион представляет большой интерес для россиян. Я много раз говорил, что нашу оружейную промышленность следует переместить подальше от наших восточных границ на западные и южные границы», — советует польский эксперт своей власти.

Лесовский отмечает, что дроны не были оснащены взрывчаткой, поэтому повреждения в Польше были относительно небольшими.

«На их месте были установлены дополнительные топливные баки, что удвоило дальность полета. Они могли долететь до нас с контролируемых Россией территорий, но учитывая позицию Беларуси нельзя исключать, что они взлетели с ее территории», — говорит он.

Эксперт отмечает, что дроны использовались «для проверки оперативных процедур и методов реагирования».

«Обнаружим ли мы (Польша — Ред.) дроны в этих ключевых районах, сколько времени нам понадобится для реагирования? Примем ли мы решения по кинетическим действиям, то есть контрмерам?» — объясняет поляк.

«Оперативное командование Вооруженных сил наконец приняло соответствующие меры, но, по моему мнению, только из-за многочисленных нарушений. Во-вторых, россияне хотели проверить реакцию наших союзников. Будут ли они произносить общепринятый лозунг „мы не хотим умирать за Гданьск“, или будут вести себя как настоящие союзники?» — добавляет Лисовский.

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.

Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили еще и части ракеты. Союзники Варшавы по НАТО называют инцидент серьезной провокацией для Европы и Североатлантического союза.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Польше в сбитии «Шахедов».