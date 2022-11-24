Не только Украины и Казахстана: у Путина заявили, что еще одного государства "не существует" и пригрозили "законом"

У Путина убеждены, что "власть в Армении установили США".

Депутат российской Госдумы от партии Путина "Единая Россия" Евгений Федоров пригрозил Армении агрессией. Он заявил, что это "государство незаконно вышло из состава СССР".

Об этом пишут российские пропагандисты.

Федоров заявил, что нынешнюю власть в Армении "установили США", а без России это государство якобы "не выживет". Путинский депутат также убежден, что Армения "незаконно вышла из состава СССР, и это нужно решить по закону".

"Армянские власти были установлены США в процессе "оранжевой революции", как в Киеве. В то же время Армения — это страна, которая находится в тупике. Без России ее выживание невозможно. Как действовать? По закону. Армения вышла из состава СССР законно? Нет. Значит, это нужно решать. Армения — незаконное государственное образование", — заявил путинский депутат.

Заседание ОДКБ в Армении

В Армении проходит заседание ОДКБ. Накануне в Ереване вспыхнули митинги против саммита ОДКБ. Протест устроили активисты и сторонники прозападного оппозиционного альянса. Они протестовали против приезда Путина, Лукашенко и Лаврова в Армению.

На заседании Пашинян отказался подписать итоговый документ саммита ОДКБ из-за отсутствия политической оценки "агрессии" Азербайджана.

Путинский "дипломат" Лавров также опозорился на саммите, выругавшись во время совместной фотосессии.

В преддверии российские пропагандисты после провала их армии в Украине и краха планов "взять Киев за два дня" начали обсуждать новую жертву агрессии — Казахстан.

Читайте также: