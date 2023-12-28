Не только в Украине и Израиле: где и за что сегодня воюет человечество

Число вооруженных конфликтов в мире со времен завершения Второй мировой войны заметно увеличилось.

В 2023 году продолжаются 183 региональных и локальных конфликта — это наибольшее количество войн за 30 лет. Авторы исследования описывают мир, в котором "доминируют все более сложные конфликты и вооруженное насилие на фоне множества действующих лиц, стечения сложных мотивов, глобального влияния и ускорения изменения климата".

Об этом пишет издание CNBC.

Аналитики также отмечают, что, глядя на войны в Украине и Газе, беспрецедентное количество потенциально "катастрофических" конфликтов остается без внимания.

Международный комитет по спасению обнародовал свой список чрезвычайных ситуаций на 2024 год, в котором задокументировано 20 стран с наибольшим риском ухудшения безопасности. На эти страны приходится около 10% населения мира, около 70% перемещенных лиц, а также примерно 86% глобальных гуманитарных потребностей.

Еще в октябре ООН подсчитала, что более 114 миллионов человек были перемещены из-за войн и конфликтов по всему миру. Теперь эта цифра, вероятно, еще выше.

Президент и генеральный директор IRC Дэвид Милибенд сказал, что для многих людей, которых обслуживает его организация, это наихудшие времена, поскольку влияние климатических рисков, безнаказанность в растущем количестве зон конфликтов и спиральный рост государственного долга сталкиваются с уменьшением международной поддержки.

"Сегодня в заголовках справедливо доминирует кризис в Газе. На это есть веские причины — сейчас это самое опасное место в мире для гражданских", — считает Милибэнд.

Он также назвал страны, где продолжаются конфликты.

Судан

Номер один в списке наблюдений IRC — Судан, где в апреле 2023 года вспыхнули боевые действия между двумя военными группировками страны, а мирные переговоры в Саудовской Аравии при международном посредничестве не принесли успеха.

Конфликт перерос в "широкомасштабную войну в городах, которая привлекает минимальное международное внимание и создает серьезный риск распространения на регион".

Демократическая Республика Конго, Руанда

Хаотические выборы на прошлой неделе в Демократической Республике Конго ознаменовали только начало нового избирательного цикла, который продлится до 2024 года.

Голосование было омрачено длительными задержками на избирательных участках, некоторые из них не открылись в течение целого дня и голосование продолжалось до четверга в некоторых районах этой огромной страны.

Несколько кандидатов от оппозиции призвали отменить выборы, что стало последним спором после кампании, омраченной насилием, когда 18 кандидатов бросили вызов действующему президенту Феликсу Тшисекеди.

Частичные предварительные результаты свидетельствуют о том, что Тшисекеди значительно впереди в голосовании, но правительство во вторник запретило протесты против выборов, к которым призывали пять оппозиционных кандидатов.

Политическая турбулентность возникает на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на востоке ДРК и повсеместной бедности и предшествует дальнейшим региональным выборам в начале следующего года. Вероятное длительное обжалование результатов, вызванное давними подозрениями среди раздробленной оппозиции Тшисекеди по поводу независимости избирательной комиссии, может спровоцировать дальнейший конфликт с последствиями для более широкого региона, считают кризисные аналитики.

Мьянма

Гражданская война в Мьянме продолжается после военного переворота в феврале 2021 года и последующего жестокого подавления протестов против переворота, что повлекло за собой эскалацию длительных восстаний со стороны этнических вооруженных групп по всей стране.

Правительственные войска обвиняют в неизбирательных бомбардировках. Эксперты опасаются, что такая тактика может быть усилена в 2024 году, поскольку этнические вооруженные группы и силы сопротивления добились значительных успехов на севере страны.

Сахель

За последние несколько лет в странах Сахеля произошел ряд военных переворотов, частично в ответ на усиление нестабильности, когда правительства пытаются бороться с распространяющимися в регионе исламистскими повстанцами.

Сахель включает полузасушливый пояс северо-центральной Африки между пустыней Сахара и регионами саванны, а также Буркина-Фасо, Камерун, Чад, Гамбию, Гвинею, Мавританию, Мали, Нигер, Нигерию и Сенегал.

Исследователи пишут, что во всем мире происходят пограничные стычки, из которых попытка России захватить Украину наиболее разрушительна. Азербайджан захватил Нагорный Карабах, что привело к бегству более 100 тысяч армян. Между Россией и Грузией сохраняется напряженность, а отношения между Алжиром и Марокко пока хуже, чем когда-либо в современной истории. В Пакистане обострился внутренний терроризм и градус противоречий в отношениях с антимусульманским правительством Индии становится опасно высоким.

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