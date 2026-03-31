Не только Венгрия: в ЕС назвали страны, сознательно подрывающие верховенство права

Флаги Евросоюза

Европейская правозащитная организация Liberties заявила, что правительства пяти стран ЕС «последовательно и намеренно» подрывают верховенство права.

Об этом сообщает The Guardian.

К такому выводу пришли в отчете за 2026 год, который базируется на данных более 40 неправительственных организаций из 22 стран. В Liberties охарактеризовали эти правительства как «разрушителей», системно ослабляющих демократические институты и правовые механизмы.

В документе отмечается, что самый заметный регресс зафиксирован в Словакии под руководством премьер-министра Роберта Фицо. По оценке правозащитников ситуация ухудшилась сразу в нескольких сферах — от судебной системы и антикоррупционной политики до свободы медиа и механизмов сдерживаний и противовесов.

Подобную оценку организация дала и в Болгарии.

В то же время Венгрию, где Виктор Орбан находится у власти уже 16 лет, авторы отчета фактически выделили отдельно, подчеркнув, что страна продолжает принимать «все более регрессивные законы и политику без признаков изменений».

Отдельно в отчете упоминается группа государств, где ситуация ухудшается не системно, но по отдельным направлениям. К так называемым «ползунам» отнесли Бельгию, Данию, Францию, Германию и Швецию — страны, традиционно считавшиеся стабильными демократиями.

Еще восемь государств — Чехия, Эстония, Греция, Ирландия, Литва, Нидерланды, Румыния и Испания — определены в качестве «стагнаторов», где ситуация существенно не улучшается, но и не демонстрирует резкого ухудшения.

К этой же категории отнесли Польшу. В Liberties отметили, что правительство Дональда Туска пытается восстановить независимость ключевых институтов, в частности, судебной системы, однако его инициативы сдерживаются президентским вето.

Правозащитники отмечают, что польский пример демонстрирует, «насколько сложным и хрупким может быть восстановление нарушенной институциональной независимости».

Единственной страной, по оценке организации, демонстрирующей системное улучшение стандартов верховенства права, стала Латвия.

