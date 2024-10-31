Не только военных: Зеленский сказал, сколько корейцев привлекут к войне против Украины в ближайшее время

Три тысячи военных Северной Кореи в РФ, о которых известно сегодня, это лишь очередной шаг в договоренности диктаторов.

Привлечение военных солдат и офицеров из Северной Кореи – это шаг, который Россия даже не скрывает, а публично об этом говорит и даже гордится. По данным украинской разведки, уже три тысячи военных Северной Кореи находятся в подготовительном лагере. В ближайшее время это количество будет увеличено до 12 тысяч солдат и офицеров.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

"По нашим разведданным, они (КНДР — ред.) начали с того, что передали 3,5 млн снарядов артиллерии в РФ. Россия всеми этими миллионами убивала наших людей. Также КНДР передавала ракеты. А сейчас мы уже говорим о контингенте, который будет воевать против нас. На сегодняшний день нам известно, что уже три тысячи военных Северной Кореи находятся в подготовительном лагере.

По его информации, РФ и КНДР договариваются и об отправке инженерных войск, а также гражданских людей из Северной Кореи для работы на военных заводах РФ.

Президент добавил, что глава Кремля Владимир Путин, "как сапер на минном поле", проверяет реакцию Запада на привлечение войск КНДР. Однако Зеленский предполагает, что в этот раз может быть так же, как с оккупацией Крыма.

"Вот что происходит. Хотя откровенно скажу, что это будет так же, как с Крымом, когда Запад и партнеры не реагировали на оккупацию Путиным 10 лет назад нашего полуострова. Не было никаких громких шагов, кроме очень тихих заявлений. Так после этого Путин начало полномасштабное вторжение. То же с северокорейским контингентом: Путин проверяет реакцию Запада, проверяет реакцию стран НАТО и Южной Кореи", — сказал президент.

Он добавил, что от реакции Запада будут зависеть дальнейшие шаги Путина по военному контингенту КНДР.

"Сегодня Путин, как сапер на минном поле, он проверяет, что будет, если применить этот контингент. И тогда, если ничего не будет (а я считаю, что та реакция, которая сегодня есть на это, это ничего, это ноль), тогда будет увеличено количество военных Северной Кореи на нашей земле", — заявил президент Украины.

Напомним, уже известно о прибывших в Российскую Федерацию северокорейских солдатах. Их сопровождают три генерала Генштаба КНДР, приближенных к Ким Чен Ину. В частности, в РФ прибыл генерал Ким Йон Бок — заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил КНДР.

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