Не только Жанна Д'Арк: девять воительниц, оставивших особый след в истории

Они были дочерьми, сестрами и матерями, но, прежде всего, это были воительницы, которые взяли в руки меч или ружья, противостояли целым армиям и дрались за свою страну, идею или веру. Читайте в материале ТСН.ua о женщинах, которые оставили особый след в истории.
Жанна Д'Арк была легендарным воином и римско-католической святой. Всего лишь в 17-летнем возрасте она начала играть ключевую роль в командовании французской армией. Однако это не единственная женщина-воин, известная истории.
Артемиссия I Карийская
Ее назвали в честь богини охоты – Артемиды. Она была королевой Галикарнаса – королевства, существовавшего на территории современной Турции, в V веке до нашей эры. Однако больше всего Артемиссию запомнили, как великого флотовода и союзницу царя Персии, Ксеркса, во время вторжения в греческие города-государства.
Свой особый след в истории, Артемиссия оставила в битве при Саламине. Тогда флот, которым командовала великая воительница, признавали лучшим против греков. Сам греческий историк Геродот рассказывал о ее героическом противостоянии в море и описывал Артемиссию как решительную, невероятно разумную в стратегии и с особым чувством самосохранения.
Когда на ее корабль надвигалось греческое судно, Артемиссия намеренно направила его на другой персидский корабль, чтобы заставить греков поверить, что судно — одно из них. И это сработало так, как она планировала. Греки оставили ее в покое, а царь Ксеракс, видевший столкновение с берега, думал, что воительница затопила одно из греческих судов.
Ба Чьеу
Ее часто описывают как "вьетнамскую Жанну Д'Арк". Хотя Ба Чьеу жила более 1200 лет раньше французской воительницы. Когда ей было 20 лет, она собрала 1000 военнослужащих и призвала вьетнамцев восстать против китайских войск, стремившихся завоевать ее родину. Это было в III веке. Брат Чьеу пытался отказать свою сестру от восстания, однако она ответила ему: «Я хочу только кататься на ветру и ходить по волнам, убивать больших китов в Восточном море, очищать границы и спасать людей от потопления. Почему я должен подражать другим, склонять голову и быть рабыней? Зачем мириться с черной работой по дому? Тогда брат тоже присоединился к ее войску.
Ба Чьеу освободила свою территорию и отразила 30 наступлений китайцев. Однако, к сожалению, войну она проиграла. Говорят, что это настолько сильно повлияло на нее, что воительница решила покончить жизнь самоубийством. Однако эта сильная молодая женщина продолжает вдохновлять вьетнамцев по сей день. Ведь истории о ней живут среди народа и передаются из уст в уста.
Накано Такэко
Это была одна из немногих онна-бугейша (т.е. женщина-самурай) в истории Японии. Такэко получила хорошее образование в области боевых искусств и литературы. Известна она, прежде всего, благодаря японской гражданской войне (войне Бошиш), которая продолжалась с 3 января 1868 года до 18 мая 1869 года.
Осенью 1868 года в битве при Айзе она вместе с другими женщинами решила сразиться, хотя они и не были официально признаны частью армии. Такэко возглавила группу своих сверстников в отряде, который позже назвали "Jōshitai" (в переводе "Женская армия"). Сражалась она нагибой – японской шестом.
К сожалению, во время битвы в области Огаки, Накано была ранена в грудь. Она очень боялась, что враги осквернят ее тело и сделают из головы трофей, поэтому попросила сестру убить ее и похоронить. Ее воля была исполнена. Похоронили воительницу в храме Хокай-дзи (современная Фукусима).
Томое Годзен
Еще одна женщина-самурай, которая жила примерно на 700 лет раньше Накано Такэко. Ее звали Томоэ, а Годзен – это титул уважения, который она получила от сёгуна Минамото но Йосинака. Женщина воевала вместе с самураями-мужчинами во время войны Генпей (1180–1185 годы). Сначала девушка столкнулась с определенными трудностями. Однако благодаря ее самоотверженности и смелости смогла завоевать высокое уважение.
Томое описывается в историческом томе "Повесть о Хейке". Автор пишет, что женщина была "чрезвычайно сильной лучницей, а как фехтовальщица она была воином, который стоит тысячи, готова противостоять демону или богу, верхом или пешком".
Королева Боудика
Она была женой короля кельтского племени Ицени, но после смерти своего мужа стала воительницей. По завещанию короля Прасутага, его королевство должно было отойти дочерям и союзнику – римскому императору. Однако в Риме право на наследство признавали только за сыновьями. Поэтому после смерти Прасутага римские войска могли вторгнуться на территорию племени и забрать ее себе.
Боудику это не устраивало. Поэтому около 60 года нашей эры она призвала свое племя и соседние народы объединиться для того, чтобы вытеснить из своих земель Рим. Под ее командованием было около 100 тысяч воинов. Королева сначала разрушила римский Капитолий Британии Камулодунум (ныне – Колчестер), а оттуда уехала в Лондон (Лондон) и Веруламиум (Сент-Олбанс).
Чрезвычайные победы Боудики вынудили правителя Нерона разглядеть возможность полного выхода из Великобритании. Однако римские войска смогли победить воинов королевы. О ее дальнейшей судьбе ничего не известно, ведь записей о ее увлечениях нет. Некоторые историки считают, что Боудика умерла из-за болезни.
Лозен
По мнению историков, Лозен было где-то за 30, когда она вместе с племенем своего брата Викторио была вынуждена переехать в резервацию Сан-Карлос (штат Аризона) в 1830-х годах. Место это описывали как “сорок акров ада” из-за очень засушливой и жаркой погоды. Приблизительно в 1877 году Викторио взял группу апачей, среди которых была и Лозен, вышел из резервации и совершил набег на соседние земли. Группа внушала трепет и страх среди поселенцев Черной горы (Нью-Мексико), захвативших прежние территории апачей.
Лозен всегда жалела женщин и детей и проводила их в безопасное место. В то же время сам брат Викторио описывал ее как свою правую руку и говорил, что "Лозен — сильнее любого мужчины, смелее и хитрее моих воинов в стратегии".
Зенобия
Зенобия стала правительницей Пальмирской империи (территория современной Сирии) после смерти мужа и пасынка в 267 году. В течение двух лет после этого она успешно отражала наступление римского войска и расширяла границы своего королевства. Ее называли великолепной всадницей. А пехотинцы называли Зенобию "королевой-воином", ведь она проходила километр за километром в ногу со своей армией.
Матильда Тосканская
Знаменитая итальянская воительница родилась в 1061 году. С детства она изучала военное мастерство и хорошо владела оружием. А в 15-летнем возрасте приняла участие в своем первом бою. В течение тридцати лет Матильда верой и правдой служила Церкви. Но после смерти своего отчима сразу возглавила войско и участвовала во многих кровавых битвах. С возрастом Матильда покинула военное дело и ушла в монастырь. Однако, как только начинались восстания или беспорядки, сразу угрожала собрать армию и жестоко наказать неверных.
Яркие женщины-воины в Запорожской Сечи
В конце XIX века Дмитрий Яворницкий записал на Екатеринославщине (границы бывших Запорожских Вольностей) изложение под названием "Могила Настина". В нем он описал отважную атаманку Настю, которая носила шапку, шаровары, имела саблю и "держала у себя ватагу казаков, но никто не знал, что она девка".
Хотя у нас и сложилось мнение, что в Запорожской Сечи были только мужчины, однако женщин тоже принимали на службу. Но девушки брили голову и часто выдавали себя за мужчин. Так и в истории Насти. Долгие годы казаки даже не догадывались, что она женщина. Узнали об этом только после ее смерти.
Осталось немало свидетельств о том, что женщины были неотъемлемой частью Запорожской Сечи. И занимались часто не только хозяйством или воспитанием детей. Ряд письменных источников указывает, что на украинских землях в XVI-XVII веках традиция переодевания женщин в мужскую одежду для того, чтобы пойти в бой, была очень распространена. Даже подрисовывали усы, чтобы походить на мужчин. К примеру, по утверждению польского и итальянского историка начала XVII века Александра Гваньини, среди защитников замка Прухник (Подолье), погибших в бою 1524 года, были найдены тела женщин, переодетых в мужскую одежду.