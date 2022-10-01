Не только Жанна Д'Арк: девять воительниц, оставивших особый след в истории

Они были дочерьми, сестрами и матерями, но, прежде всего, это были воительницы, которые взяли в руки меч или ружья, противостояли целым армиям и дрались за свою страну, идею или веру. Читайте в материале ТСН.ua о женщинах, которые оставили особый след в истории.

Жанна Д'Арк была легендарным воином и римско-католической святой. Всего лишь в 17-летнем возрасте она начала играть ключевую роль в командовании французской армией. Однако это не единственная женщина-воин, известная истории.

Артемиссия I Карийская

Артемиссия I Карийская / Фото: commons.wikimedia.org

Ее назвали в честь богини охоты – Артемиды. Она была королевой Галикарнаса – королевства, существовавшего на территории современной Турции, в V веке до нашей эры. Однако больше всего Артемиссию запомнили, как великого флотовода и союзницу царя Персии, Ксеркса, во время вторжения в греческие города-государства.

Свой особый след в истории, Артемиссия оставила в битве при Саламине. Тогда флот, которым командовала великая воительница, признавали лучшим против греков. Сам греческий историк Геродот рассказывал о ее героическом противостоянии в море и описывал Артемиссию как решительную, невероятно разумную в стратегии и с особым чувством самосохранения.

Когда на ее корабль надвигалось греческое судно, Артемиссия намеренно направила его на другой персидский корабль, чтобы заставить греков поверить, что судно — одно из них. И это сработало так, как она планировала. Греки оставили ее в покое, а царь Ксеракс, видевший столкновение с берега, думал, что воительница затопила одно из греческих судов.

Ба Чьеу

Ба Чьеу / Фото: commons.wikimedia.org

Ее часто описывают как "вьетнамскую Жанну Д'Арк". Хотя Ба Чьеу жила более 1200 лет раньше французской воительницы. Когда ей было 20 лет, она собрала 1000 военнослужащих и призвала вьетнамцев восстать против китайских войск, стремившихся завоевать ее родину. Это было в III веке. Брат Чьеу пытался отказать свою сестру от восстания, однако она ответила ему: «Я хочу только кататься на ветру и ходить по волнам, убивать больших китов в Восточном море, очищать границы и спасать людей от потопления. Почему я должен подражать другим, склонять голову и быть рабыней? Зачем мириться с черной работой по дому? Тогда брат тоже присоединился к ее войску.

Ба Чьеу освободила свою территорию и отразила 30 наступлений китайцев. Однако, к сожалению, войну она проиграла. Говорят, что это настолько сильно повлияло на нее, что воительница решила покончить жизнь самоубийством. Однако эта сильная молодая женщина продолжает вдохновлять вьетнамцев по сей день. Ведь истории о ней живут среди народа и передаются из уст в уста.

Накано Такэко

Накано Такеко / Фото: commons.wikimedia.org

Это была одна из немногих онна-бугейша (т.е. женщина-самурай) в истории Японии. Такэко получила хорошее образование в области боевых искусств и литературы. Известна она, прежде всего, благодаря японской гражданской войне (войне Бошиш), которая продолжалась с 3 января 1868 года до 18 мая 1869 года.

Осенью 1868 года в битве при Айзе она вместе с другими женщинами решила сразиться, хотя они и не были официально признаны частью армии. Такэко возглавила группу своих сверстников в отряде, который позже назвали "Jōshitai" (в переводе "Женская армия"). Сражалась она нагибой – японской шестом.

К сожалению, во время битвы в области Огаки, Накано была ранена в грудь. Она очень боялась, что враги осквернят ее тело и сделают из головы трофей, поэтому попросила сестру убить ее и похоронить. Ее воля была исполнена. Похоронили воительницу в храме Хокай-дзи (современная Фукусима).

Томое Годзен

Томое Годзен / Фото: commons.wikimedia.org

Еще одна женщина-самурай, которая жила примерно на 700 лет раньше Накано Такэко. Ее звали Томоэ, а Годзен – это титул уважения, который она получила от сёгуна Минамото но Йосинака. Женщина воевала вместе с самураями-мужчинами во время войны Генпей (1180–1185 годы). Сначала девушка столкнулась с определенными трудностями. Однако благодаря ее самоотверженности и смелости смогла завоевать высокое уважение.

Томое описывается в историческом томе "Повесть о Хейке". Автор пишет, что женщина была "чрезвычайно сильной лучницей, а как фехтовальщица она была воином, который стоит тысячи, готова противостоять демону или богу, верхом или пешком".

Королева Боудика

Королева Боудика / Фото: commons.wikimedia.org

Она была женой короля кельтского племени Ицени, но после смерти своего мужа стала воительницей. По завещанию короля Прасутага, его королевство должно было отойти дочерям и союзнику – римскому императору. Однако в Риме право на наследство признавали только за сыновьями. Поэтому после смерти Прасутага римские войска могли вторгнуться на территорию племени и забрать ее себе.

Боудику это не устраивало. Поэтому около 60 года нашей эры она призвала свое племя и соседние народы объединиться для того, чтобы вытеснить из своих земель Рим. Под ее командованием было около 100 тысяч воинов. Королева сначала разрушила римский Капитолий Британии Камулодунум (ныне – Колчестер), а оттуда уехала в Лондон (Лондон) и Веруламиум (Сент-Олбанс).

Чрезвычайные победы Боудики вынудили правителя Нерона разглядеть возможность полного выхода из Великобритании. Однако римские войска смогли победить воинов королевы. О ее дальнейшей судьбе ничего не известно, ведь записей о ее увлечениях нет. Некоторые историки считают, что Боудика умерла из-за болезни.

Лозен

Лозен / Фото: commons.wikimedia.org

По мнению историков, Лозен было где-то за 30, когда она вместе с племенем своего брата Викторио была вынуждена переехать в резервацию Сан-Карлос (штат Аризона) в 1830-х годах. Место это описывали как “сорок акров ада” из-за очень засушливой и жаркой погоды. Приблизительно в 1877 году Викторио взял группу апачей, среди которых была и Лозен, вышел из резервации и совершил набег на соседние земли. Группа внушала трепет и страх среди поселенцев Черной горы (Нью-Мексико), захвативших прежние территории апачей.

Лозен всегда жалела женщин и детей и проводила их в безопасное место. В то же время сам брат Викторио описывал ее как свою правую руку и говорил, что "Лозен — сильнее любого мужчины, смелее и хитрее моих воинов в стратегии".

Зенобия

Зенобия / Фото: commons.wikimedia.org

Зенобия стала правительницей Пальмирской империи (территория современной Сирии) после смерти мужа и пасынка в 267 году. В течение двух лет после этого она успешно отражала наступление римского войска и расширяла границы своего королевства. Ее называли великолепной всадницей. А пехотинцы называли Зенобию "королевой-воином", ведь она проходила километр за километром в ногу со своей армией.

Матильда Тосканская

Матильда Тосканская / Фото: commons.wikimedia.org

Знаменитая итальянская воительница родилась в 1061 году. С детства она изучала военное мастерство и хорошо владела оружием. А в 15-летнем возрасте приняла участие в своем первом бою. В течение тридцати лет Матильда верой и правдой служила Церкви. Но после смерти своего отчима сразу возглавила войско и участвовала во многих кровавых битвах. С возрастом Матильда покинула военное дело и ушла в монастырь. Однако, как только начинались восстания или беспорядки, сразу угрожала собрать армию и жестоко наказать неверных.

Яркие женщины-воины в Запорожской Сечи

Яркие женщины-воины в Запорожской Сечи / Фото: commons.wikimedia.org

В конце XIX века Дмитрий Яворницкий записал на Екатеринославщине (границы бывших Запорожских Вольностей) изложение под названием "Могила Настина". В нем он описал отважную атаманку Настю, которая носила шапку, шаровары, имела саблю и "держала у себя ватагу казаков, но никто не знал, что она девка".

Хотя у нас и сложилось мнение, что в Запорожской Сечи были только мужчины, однако женщин тоже принимали на службу. Но девушки брили голову и часто выдавали себя за мужчин. Так и в истории Насти. Долгие годы казаки даже не догадывались, что она женщина. Узнали об этом только после ее смерти.

Осталось немало свидетельств о том, что женщины были неотъемлемой частью Запорожской Сечи. И занимались часто не только хозяйством или воспитанием детей. Ряд письменных источников указывает, что на украинских землях в XVI-XVII веках традиция переодевания женщин в мужскую одежду для того, чтобы пойти в бой, была очень распространена. Даже подрисовывали усы, чтобы походить на мужчин. К примеру, по утверждению польского и итальянского историка начала XVII века Александра Гваньини, среди защитников замка Прухник (Подолье), погибших в бою 1524 года, были найдены тела женщин, переодетых в мужскую одежду.