Не "Томагавком" единым: может ли Украина получить дальнобойные ракеты Barracuda

Производство ракет Barracuda будет развернуто в Польше.

Реклама

Украина может получить потенциальную замену или дополнение к ракетам Tomahawk , поскольку в соседней Польше будет налажено производство сверхдешевых крылатых ракет Barracuda-500 с дальностью полета более 900 км. Эти ракеты, которые в Украине уже называют «ракетодронами» из-за их низкой стоимости и массового производства, могут усилить украинский арсенал для ударов на большие расстояния.

Об этом пишет Defense Express.

Совместный польско-американский проект

Польская государственная компания PGZ подписала соглашение о стратегическом партнерстве с американской Anduril Industries для совместной разработки и производства автономных авиационных систем вооружения. В частности это касается крылатых ракет Barracuda-500M в специальной польской модификации.

Реклама

Семейство ракет Barracuda, впервые представленное только осенью 2024 года, разработано для «гипермассового производства и запуска». Пока известно о планах производства наиболее мощной версии — Barracuda-500:

Дальность: более 900 км (500 морских миль).

Боевая часть: 45 кг (примерно как у «Шахеда»).

Стоимость: оценивается лишь в $216,5 тысяч, что является чрезвычайно низкой ценой для крылатой ракеты.

Наводка: вероятно, используется GPS вместе с инерционной системой.

Массовость и простота производства

Одним из ключевых преимуществ Barracuda-500 является ее технологичная простота. Для сборки необходимо минимальное количество уникальных инструментов (менее 10), что позволяет быстро развертывать новые производственные линии.

Ракета может запускаться с разных платформ:

из воздушных платформ, таких как истребители F-16, F-15E, F-18E/F;

с помощью паллет Rapid Dragon с любых военно-транспортных самолетов (даже Ан-26);

из наземного контейнера с использованием твердотопливного реактивного ускорителя, но с возможным уменьшением дальности до 600-700 км.

Впервые семейство Barracuda показали только осенью 2024 года. И за это время их производство уже успели развернуть на Тайване, а теперь производить их будут и в Польше», — отмечает издание.

Реклама

Перспективы для Украины

Хотя производство Barracuda-500 в Польше анонсировано исключительно для собственных нужд польской армии, возможность поставки этих ракет в Украину является «вполне реальной». Ранее Украина уже выражала заинтересованность в Barracuda-500 как потенциальном дополнении или замене Tomahawk.

США также планируют приобрести более 3000 единиц Barracuda-500 для своих ВВС. Учитывая быстрое развертывание производства в Тайване и Польше, существует вероятность, что в будущем производство этих ракет может быть налажено и в самой Украине, хотя это только предположение.

Напомним, эксперты назвали основные недостатки ракет "Баракуда" . Главной проблемой является небольшая боеголовка, которая даже у самой мощной Barracuda-500 в десять раз меньше боевой нагрузки «Томагавков». Такая относительно небольшая мощность ограничивает эффективность ракеты против защищенных или крупных инфраструктурных объектов.