ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
181
Время на прочтение
2 мин

Не "Томагавком" единым: может ли Украина получить дальнобойные ракеты Barracuda

Польша совместно с США разворачивает производство крылатых ракет Barracuda-500 с дальностью до 900 км, которые имеют низкую стоимость и могли бы стать очень полезными для Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Райета Барракуда

Производство ракет Barracuda будет развернуто в Польше.

Украина может получить потенциальную замену или дополнение к ракетам Tomahawk , поскольку в соседней Польше будет налажено производство сверхдешевых крылатых ракет Barracuda-500 с дальностью полета более 900 км. Эти ракеты, которые в Украине уже называют «ракетодронами» из-за их низкой стоимости и массового производства, могут усилить украинский арсенал для ударов на большие расстояния.

Об этом пишет Defense Express.

Совместный польско-американский проект

Польская государственная компания PGZ подписала соглашение о стратегическом партнерстве с американской Anduril Industries для совместной разработки и производства автономных авиационных систем вооружения. В частности это касается крылатых ракет Barracuda-500M в специальной польской модификации.

Семейство ракет Barracuda, впервые представленное только осенью 2024 года, разработано для «гипермассового производства и запуска». Пока известно о планах производства наиболее мощной версии — Barracuda-500:

  • Дальность: более 900 км (500 морских миль).

  • Боевая часть: 45 кг (примерно как у «Шахеда»).

  • Стоимость: оценивается лишь в $216,5 тысяч, что является чрезвычайно низкой ценой для крылатой ракеты.

  • Наводка: вероятно, используется GPS вместе с инерционной системой.

Массовость и простота производства

Одним из ключевых преимуществ Barracuda-500 является ее технологичная простота. Для сборки необходимо минимальное количество уникальных инструментов (менее 10), что позволяет быстро развертывать новые производственные линии.

Ракета может запускаться с разных платформ:

  • из воздушных платформ, таких как истребители F-16, F-15E, F-18E/F;

  • с помощью паллет Rapid Dragon с любых военно-транспортных самолетов (даже Ан-26);

  • из наземного контейнера с использованием твердотопливного реактивного ускорителя, но с возможным уменьшением дальности до 600-700 км.

Впервые семейство Barracuda показали только осенью 2024 года. И за это время их производство уже успели развернуть на Тайване, а теперь производить их будут и в Польше», — отмечает издание.

Перспективы для Украины

Хотя производство Barracuda-500 в Польше анонсировано исключительно для собственных нужд польской армии, возможность поставки этих ракет в Украину является «вполне реальной». Ранее Украина уже выражала заинтересованность в Barracuda-500 как потенциальном дополнении или замене Tomahawk.

США также планируют приобрести более 3000 единиц Barracuda-500 для своих ВВС. Учитывая быстрое развертывание производства в Тайване и Польше, существует вероятность, что в будущем производство этих ракет может быть налажено и в самой Украине, хотя это только предположение.

Напомним, эксперты назвали основные недостатки ракет "Баракуда" . Главной проблемой является небольшая боеголовка, которая даже у самой мощной Barracuda-500 в десять раз меньше боевой нагрузки «Томагавков». Такая относительно небольшая мощность ограничивает эффективность ракеты против защищенных или крупных инфраструктурных объектов.

Дата публикации
Количество просмотров
181
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie