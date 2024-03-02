Не тромб: расследователь Грозев назвал возможную причину смерти Навального

Владимир Путин отдал приказ завершить то, что не вышло четыре года назад.

Причиной внезапной смерти российского оппозиционера Алексея Навального могло стать повторное отравление.

Такое мнение высказал расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев в интервью журналисту Михаилу Зыгарю.

Именно Грозев расследовал первое отравление Алексея Навального ядом "Новичок".

"Я считаю, что это точно условный "Новичок". Потому что то, что они "Новичком" пытались сделать в 2020 году, очень вероятно и возможно попытались закончить тем же способом. Иначе остается очередное незаконченное убийство "Новичком", в который они вложили столько лет и столько денег, что оставить это дело незаконченным нельзя", — считает расследователь.

Он также считает, что убийства политзаключенных и оппозиционеров в России могут продолжиться.

"Мой источник после смерти Алексея намекнул, что это не последний инцидент. Не хочу делать прогнозы, но я реально боюсь, что мотивация Путина была этим убийством доказать Западу, что он больше не имеет красных линий, и таким образом заставить договариваться об Украине на своих условиях", – резюмировал Христо Грозев.

Смерть Алексея Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался 16 февраля. Он отбывал наказание в колонии в Ямало-Ненецком округе, скончался 16 февраля. СМИ РФ заявили, что у Навального оборвался тромб.

Навальный был отравлен в России в 2020 году. Он был эвакуирован в Германию, где был подтвержден, что его отравили "Новичком".

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения и сразу в аэропорту был арестован.

Алексей Навальный был осужден по делу о мошенничестве, а также по ряду других обвинений, в частности за создание "экстремистской организации", которой в России признан, в частности, его "Фонд борьбы с коррупцией".

В колонии в Ямало-Ненецком автономном округе Навальный отбывал 19 лет колонии особого режима.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что Навальный действительно умер в результате того, что у него оторвался тромб.

Похороны Навального прошли 1 марта в Москве.

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