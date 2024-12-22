"Не учат родной язык и историю": активистка об угрозе ассимиляции украинских детей в Польше

По ее мнению, украинские дети ассимилируются, потому что Польше это выгодно.

В Польше в школах до сих пор нет важных для детей предметов об Украине. Поэтому украинские школьники не изучают историю Украины, язык и географию.

Об этом сказала глава организации "Евромайдан-Варшава" и фонда Stand with Ukraine Наталья Панченко, передает " Главком ".

"В Польше до сих пор нет украинского компонента в школах. А в стране находится безумное количество украинских детей, которые не учатся писать, читать на украинском языке, не учат истории, географии Украины", – говорит общественная активистка.

По ее словам, польское министерство образования не ввело эти предметы, объясняя это тем, что у него нет денег.

"Они говорят, что якобы они над этим работают и возможно будет какое-то решение. Но мы уже потеряли три года. С пятого по восьмой класс очень важны для ребенка. Кто умел – забыл. А кто ушел в первый класс, не научился. И не все родители могут или имеют ресурсы. Если мама приехала одна с тремя детьми и ходит на работу, потому что нет никаких социальных выплат для украинцев в Польше, ей просто некогда этим заниматься", — подчеркнула председатель организации "Евромайдан-Варшава".

Украинские дети ассимилируются, потому что Польше это выгодно

Панченко предупреждает, что у украинских детей в Польше могут возникнуть проблемы с идентичностью.

"Нужно делать проекты, которые будут помогать этим детям остаться украинцами, понимать, помнить, что они украинцы. Это тоже должно делать украинское государство", – призвала она.

"Если смотреть с экономической точки зрения, то Польше это выгодно. За последний год украинцы, проживающие на территории Польши, увеличили ее ВВП на 1,5%. Это очень много. Дети, которые пошли здесь в школу и пойдут здесь в университеты, скорее всего большинство из них здесь и останется", – предполагает общественная активистка.

Булинг в польских школах

Панченко рассказала, что есть "огромные проблемы" в польских школах, когда украинские дети сталкиваются с буллингом.

"Поэтому это может быть такой проблемой, которую еще не все осознают", – считает она.

Как сохранить у детей украинскую идентичность

Наталья Панченко поделилась своим опытом, как прививает детям украинскую идентичность. Ее дочери родились в Польше. Старшей дочери 4 года, младшей – полгода.

"Мы дома никогда не говорим с детьми на польском. Никогда. Это было с первых дней рождения. Мы всегда учили, что она – украинка. Мы никогда не говорили, что она полька. Учили, что твои бабушки, дедушки и мы с папой – украинцы, поэтому ты – украинка", – отмечает Панченко.

Напомним, что с 1 сентября 2024 года Польша обязала всех украинских учащихся на своей территории учиться в польской школе. По словам нардепа Княжицкого, это требование может угрожать полной утратой целого поколения украинцев.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.