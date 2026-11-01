Не удастся проскочить на желтый: в одной из стран Европы изменили правила проезда на пешеходных переходах

Новые правила должны существенно снизить количество ДТП на зебрах / © pixabay.com

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В Испании официально запретили одновременное включение мигающего желтого света для авто и зеленого для пешеходов. Теперь водители должны полностью останавливаться на красный сигнал. Это должно существенно снизить количество аварий на зебрах.

Об этом сообщает издание Ultima Hora .

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Инициатором реформы выступил директор Генерального управления дорожного движения Испании Пере Наварро. Нововведение призвано устранить опасную практику, когда автомобилисты пытались проскочить перекресток, полагаясь только на свою осторожность.

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Преимущество для пешеходов

До вступления в силу Королевского указа 518/2026 светофоры часто работали в конфликтном режиме. Автомобилям мигал желтый сигнал, позволявший движение при условии предпочтения, тогда как люди уже шли по зебре на свой законный зеленый.

Из-за этого возникала путаница и постоянные риски, особенно для детей, пожилых и лиц с инвалидностью. Ответственность за уход от ДТП полностью перекладывалась на плечи водителя, который должен был мгновенно оценить ситуацию.

Как будут работать светофоры

Сейчас режим работы светофоров стал очень конкретным. Если пешеходам включен зеленый, для всего транспорта должен гореть исключительно красный сигнал, требующий полной остановки.

Мигающий желтый не исчезает с дорог навсегда, но его использование строго управляется. Он может появиться только после того, как красный сигнал полностью остановит поток машин, в частности любое совпадение с зеленым светом для пешеходов.

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Нововведение оказывает существенное влияние на безопасность дорожного движения в городах и в управлении светофорами.

Отмечается, что такие изменения полностью соответствуют рекомендациям международных организаций по безопасности движения. Ведь одновременное разрешение на движение для разных участников давно признано главным источником аварийности в условиях плотного городского трафика.

Напомним, европейские законы обязывают участников дорожного движения в автомобиле использовать пояса безопасности. Однако некоторые имеют право ездить в авто без пояса безопасности . Каждая страна Европы имеет свои нюансы относительно исключений. Обычно ездить непристегнутыми разрешено полицейским и спасателям при выполнении заданий, а также инструкторам автошкол во время учебной езды.

Во многих государствах ЕС не пристегиваться могут и таксисты с пассажирами в черте города или люди с ростом до 150 сантиметров. Отдельное право предоставляется по медицинским показаниям, но для этого водитель или пассажир должны обязательно иметь официальную справку от врача.

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