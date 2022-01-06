"Не уйдут, пока не попросят": в российской Думе рассказали, почему отправляют военных в Казахстан

"Не уйдут, пока не попросят": в российской Думе рассказали, почему отправляют военных в Казахстан

Военные "будто бы" будут охранять объекты.

Силы ОДКБ в Казахстане не будут наводить порядок – их роль в охране военной инфраструктуры и других объектов. А "с бандами справятся местные силовики", убеждает глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников.

По его словам, для того чтобы ввести в Казахстан вооруженные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не нужно одобрение российского парламента

"Там же и Байконур, и другие структуры, которые нужно охранять от таких банд и, в случае необходимости, защищать. Для этого ОДКБ и существует – не только защита от внешнего нападения, но и от таких факторов", – пояснил он. что силы ОДКБ будут находиться в Казахстане до тех пор, пока власти страны не попросят вывести их.

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Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела в боевую готовность авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.

Что сейчас происходит в Казахстане — читайте в материале ТСН.ua.