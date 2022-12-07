Не в интересах государства: премьер Грузии отказался от предоставления Украине военной помощи

Гарибашвили говорит, что его партия "управляется исключительно интересами своего государства".

Грузия не будет оказывать военную помощь Украине, но поможет гуманитарно.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам 7 декабря.

По словам Гарибашвили, его партия "управляется исключительно интересами своего государства".

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"Правящая сила в нашей стране ответственна перед своим народом и руководствуется исключительно интересами своего народа и государства... Что касается оказания военной помощи (Украине. — Ред), мы раньше четко заявили: мы этого делать не будем", — подчеркнул премьер-министр.

Он уточнил, что Грузия продолжит оказывать гуммопомощь Украине, в частности, беженцам.

"Мы оказываем максимальную помощь находящимся у нас украинским беженцам. Украинские дети получают у нас образование на родном языке. Мы будем рассматривать и оказание другой гуманитарной помощи. О предоставлении военной помощи, мы раньше четко заявили: мы этого делать не будем", — добавил Гарибашвили.

Кстати, по данным службы статистики "Сакстат", Грузия с начала 2022 года увеличила товарооборот с Россией на 50%. РФ стала для Грузии крупнейшим импортером нефти. Увеличился также импорт угля и муки.

Напомним, в октябре Грузия продлила на шесть месяцев программу помощи украинским беженцам.

Тем временем грузинский телеканал "Мтавари" в своем расследовании утверждает, что министерство обороны Грузии могло передать России информацию о воюющих на стороне Украины грузинах. В свою очередь Минобороны Грузии назвало эту информацию "абсурдом и ложью".

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