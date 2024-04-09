"Не в интересах Парижа дискутировать": во Франции объяснили, почему не следует вести переговоры с чиновниками РФ

По словам Сежурное, возобновление диалога с Москвой, "возможно", но есть условия.

После дискуссий и переговоров с российскими официальными лицами РФ обнародует лживые коммюнике, поэтому не в интересах Франции дискутировать с представителями официальной Москвы.

Об этом сказал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в совместном интервью France24 и RFI.

Сежурное заявил, что возобновление диалога с Москвой, "возможно, однако сначала нужно установить доверие, и, возможно, прежде всего увидеть развитие событий на военном фронте в Украине, чтобы отношения могли быть восстановлены".

"Пока этого нет", – констатировал глава французского МИД.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон говорил с премьером Британии Риши Сунаком по поставкам боеприпасов Украине. Лидеры согласились с тем, что важно активизировать усилия, направленные на то, чтобы лишить Россию победы в ее агрессивной войне против Украины.

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