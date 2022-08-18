"Не в наших интересах": в России пожаловались на западное оружие и заявили, что больше не хотят воевать с НАТО

В России заявили, что они больше не хотят прямого столкновения с НАТО и США.

Там в очередной раз пожаловались на западное вооружение, которое партнеры передают Украине.

Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, пишут российские пропагандисты.

Работник российского МИД посетовал на то, что США и Запад предоставляют украинцам тяжелое вооружение. Поэтому в России якобы опасаются прямого столкновения с НАТО и США.

Нечаев также пожаловался на то, что якобы США, Великобритания и Евросоюз говорят о возможности применения ядерного оружия. В России же заявляют, что они не хотели бы воевать с ядерными государствами.

"Прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах. Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения или когда само существование государство поставлено под угрозу", — заявил Нечаев.

Напомним, Пионтковский дал прогноз, как и когда закончится война с Россией.

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