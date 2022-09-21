"Не в состоянии одеть и накормить": эксперт оценил реальное количество людей, которых сможет мобилизовать Россия

Россия рассчитывает мобилизовать примерно 170-200 тыс. человек, чтобы отправить в Украину такую группировку, которая может достигать тех или иных целей.

Если оценивать реально, то Россия на самом деле сможет набрать 120-150 тыс. человек, а вот мобилизовать озвученные министром обороны Сергеем Шойгу 300 тыс. не получится.

Об этом экс-спикер Генштаба ВСУ, участник многочисленных миротворческих операций в разных странах, военный эксперт Владислав Волошин рассказал изданию "Обозреватель".

"России нужно сегодня еще минимум 100-120 тысяч для того, чтобы хотя бы удвоить группировку, которая есть в Украине, а то и больше. А Кадыров, когда еще до указа Путина говорил о самомобилизации, вспоминал, что каждый регион где-то по тысяче отмобилизует. Он обычно обещает много, но хорошо, пусть еще плюс примерно 50 тысяч. В общей сложности они рассчитывают иметь где-то 170-200 тысяч, чтобы в Украину была отправлена такая группировка, которая может достигать тех или иных целей. А они неизменны. Никто не говорил о том, что цели у Путина и России изменились", – отметил эксперт.

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Он добавил – несмотря на заявления Путина, что главная цель "специальной военной операции" – это "освобождение Донбасса", президент РФ прекрасно понимает, что без смены руководства Украины никакого "освобождения" не будет.

"А это теоретически может быть достигнуто только если взять под контроль Киев и устранить власть военным путем", — сказал Волошин.

По его оценкам, максимальное количество живой силы, которую РФ сможет собрать в пределах объявленной мобилизации, составит 200 тыс. людей.

"Реально 120-150, предел – это 200. А большее количество, кроме того, Россия не в состоянии даже одеть и накормить, судя по состоянию их бюджета и экономики", – объяснил военный эксперт.

По его словам, учитывая недобор во время весеннего призыва, а сейчас готовятся еще и к осеннему, российской армии нужно еще большее количество личного состава.

"Поэтому проводятся различные мероприятия на уровне местных властей, на уровне военно-патриотических клубов, чтобы привлечь на срочную службу в армии больше народа. Но вряд ли это удастся", — считает Волошин.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Шойгу, в рамках мобилизации планируется набрать в армию 300 тыс. человек.

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