"Не верьте сказкам": украинский блогер раскрыл всю правду о работе и жизни в Швейцарии

Швейцария

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Благодаря статусу одного из самых богатых государств Европы Швейцария кажется многим украинцам идеальным местом с высокими доходами и открытым рынком труда. Впрочем, реальность для беженцев и искателей убежища оказывается значительно строже, так что рассчитывать на легкое трудоустройство во время переезда не стоит.

Об этом в своем TikTok заявил Богдан Товкало (@neptushkin). Он раскрыл три распространенных среди украинцев мифа о Швейцарии.

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Высокие зарплаты, но не для всех

По словам Товкало, в интернете распространяют информацию, согласно которой средняя информация в Швейцарии — 6,5 тыс. швейцарских франков (около 350 тыс. грн). И это действительно так, но есть одно «но».

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«Эта сумма никак не касается нас, украинцев, переехавших в Швейцарию как беженцы, как эмигранты. Мы такую сумму получать здесь не будем. Для нас средней зарплатой в Швейцарии будет 3,5-4 тыс. франков», — отмечает он.

Богдан объяснил, что на среднюю зарплату могут рассчитывать коренные швейцарцы, родившиеся и получившие образование в этой стране. За неимением соответствующей квалификации украинцы не смогут получать такие деньги.

Много ферм, которым не хватает рабочих рук

Также в интернете распространяется информация о ситуации на фермах, где якобы остро не хватает рабочих рук, а рабочим предлагают от 7 до 10 тысяч франков, еще предоставляют бесплатное жилье.

«Ложь, не верьте, это миф. Здесь хватает рабочих, люди ищут работу годами и найти не могут. И на фермах платят совсем не те деньги, которые вам рассказали в интернетах», — уверяет блогер.

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По его словам, местный рынок труда крайне насыщен, а реальные ставки на сельскохозяйственных предприятиях существенно ниже выдуманные в соцсетях суммы.

Выплаты за переезд в села и бесплатное жилье

Третьим мифом являются рассказы о «сказочных» швейцарских селах, которые якобы бесплатно дают дома и выплачивают миллионные компенсации всем, кто согласится переехать в малозаселенные уголки страны.

«Я когда это читаю, я так „ору“ с этого, а люди верят, пишут миллионами комментарии. Нет здесь сел, которые вас примут, дадут бесплатное жилье и еще деньги будут платить за переезд», — подчеркнул он.

Богдан подытожил, что подобные «программы поддержки» выдумка, и призвал украинцев не верить фейковым объявлениям в Сети.

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Украинцы за рубежом — последние новости

Отметим, что миграционная служба Финляндии сокращает сеть центров приема по всей стране. 2026 уже прекратили работу восемь учреждений, а еще восемь закроют до конца февраля 2027-го. Начальник департамента услуг по приему беженцев Миграционной службы Финляндии Элина Нурми пояснила, что сокращение связано с уменьшением количества клиентов. Меньше людей подаются в приют, а количество приезжающих в Финляндию из-за войны в Украине не растет.

Кроме того, с 2027 года Великобритания сократит финансирование программы приема украинских беженцев Homes for Ukraine, из-за чего украинцы, проживающие у граждан страны, опасаются остаться без крова. Ежемесячные выплаты людям, принимающим украинцев в рамках программы Homes for Ukraine, со следующего года снизят от 350 до 100 фунтов стерлингов.

В правительстве объясняют изменения переходом программы от экстренной помощи к долгосрочной модели поддержки. В то же время власти предполагают, что хозяева могут перейти к обычным арендным отношениям и начать взимать с украинцев плату за жилье.

Для части беженцев новая система создает серьезную неопределенность.

Напомним, в Польше переписали правила оформления документов для украинцев. Теперь перед приемом в отделениях ГП «Документ» украинским беженцам нужно будет предварительно записаться в электронную очередь.

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