Не входит в планы России: министр обороны Молдовы уверен, что Путин не будет нападать на его государство

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый выразил уверенность, что российский диктатор Владимир Путин не намерен нападать на Молдову.

Такие выводы глава оборонного ведомства Молдовы сделал, опираясь на информацию, полученную из разных источников. Из каких именно – Анатолий Носатый не раскрыл.

Об этом министр обороны Молдовы заявил в интервью изданию Agora.

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Он добавил, что его страна "не входит в военные планы России". Но подчеркнул, что для граждан Молдовы нет ни одной военной опасности со стороны РФ.

"Российские силы ведут боевые действия на юго-востоке Украины, на расстоянии, которое обеспечивает нашу стабильность. Несмотря на то, что взрывы российских ракет иногда слышны в южном регионе страны, и это очень беспокоит, сейчас нет непосредственной опасности возможной агрессии или военных действий на территории Молдовы", – сказал он.

Стоит отметить, что бывший министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Россия перебрасывает небольшие группы военных в Приднестровье.

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