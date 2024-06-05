Не видели несколько лет: на антарктическую станцию пришел неожиданный гость (фото)

В последний раз императорских пингвинов видели на станции более трех лет назад.

Впервые за несколько лет на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" пришел императорский пингвин. Биологи со станции объяснили, что это совсем молодой пингвин, о чем свидетельствует серая "подростковая" окраска на некоторых участках головы.

Об этом сообщил Национальный Антарктический научный центр.

Фото Александр Мацибура и Анна Соиний.

"Визит стал сюрпризом, потому что императорские пингвины не гнездятся в районе Вернадского, а выбирают более холодные территории. Ближайшая их колония расположена в более чем 300 км от нас", — рассказали полярники.

Этот вид полярных птиц уникален тем, что может заходить вглубь самого холодного на Земле континента на несколько сотен километров и размножается антарктической зимой, то есть во время самого темного и холодного времени года. К тому же императорские пингвины самые большие по размеру. Их рост может достигать 1,2 м, а вес – до 50 кг.

Фото Александр Мацибура и Анна Соиний.

В последний раз представители императорских пингвинов приходили на станцию более трех лет назад – в декабре 2020 года. Нынешний неожиданный гость уже два дня гуляет у станции и особенно интересуется "магниткой" — геомагнитной обсерваторией.

Фото Александр Мацибура и Анна Соиний.

"Интересно, почему этот пингвин пришел к станции именно сейчас? Может, услышал невероятную "новость" о том, что Украина выделила миллионы "на пингвинов"? Или узнал, что Россия и Китай заблокировали решение о предоставлении императорским пингвинам статуса охраняемого вида, и решил искать защиту на "Вернадском"?" – спросил Национальный антарктический научный центр у своих подписчиков.

Фото Александр Мацибура и Анна Соиний.

Напомним, на "Вернадском" насчитали рекордное количество пингвинов. По приблизительным подсчетам, количество птиц составляет по 500 особей на каждого полярника:

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