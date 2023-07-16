"Не все преступники доживут до трибунала": ГУР об убийстве командира подводной лодки РФ

Среди российских окупантов растет количество военных преступников. Впрочем, далеко не все они доживут до военного трибунала. Речь идет об убийстве военкома Станислава Ржицкого.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны и представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

"Для них самым безопасным выходом была бы сдача в руки украинского правосудия или любого другого цивилизованного государства — дождаться трибунала и получить справедливую меру наказания", — рассказывают в ГУР.

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По словам Андрея Юсова, могут происходить разные эксцессы.

"В том числе режим может убирать израсходованный материал, обладающий излишней информацией, может быть свидетелем ненужных для верхушки путинского режима действий, выполнявшего преступные приказы от первых лиц. Такой риск для этих убийц есть", — рассказал он.

Напомним, 10 июля в РФ в Краснодаре застрелили военкома Станислава Ржицкого. Мужчина, который в прошлом был командиром подлодки, совершал пробежку, когда достал четыре шара.

Первомайский районный суд Краснодара в РФ арестовал подозреваемого в убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого

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