Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин

Перспективы Украины по вступлению в Европейский Союз и получению стабильной международной поддержки сомнительны, считает заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Об этом он написал в своем блоге.

«К сожалению, далеко не все государства ЕС являются нашими союзниками, и Россия очень активно работает против нас в этом направлении», — отметил Жорин.

Он подчеркнул, что все большее число правительств выступает не только против помощи Украине, но и против потенциального членства нашего государства в союзе.

По словам Максима Жорина, шансы Украины стать членом ЕС в ближайшей перспективе не высоки, но это не является самой большой проблемой.

«Политическое членство не гарантирует нам практических мер безопасности или своевременной поставки оружия. Для Украины это, скорее, политический символ, чем реальная гарантия», — объяснил подполковник.

Военный добавил, что, учитывая развитие мировых событий, существование международных организаций может подвергнуться сомнению, и они рискуют потерять смысл еще до того, как смогут оказать Украине реальную помощь.

Тем временем глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявления польских политиков, что якобы «Украина с Бандерой никогда не будет в ЕС».