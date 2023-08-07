Не все страны понимают, почему Россия должна покинуть территорию Украины – Подоляк

Михаил Подоляк отметил, что некоторые страны продолжают думать, что между Россией и Украиной есть какие-то территориальные споры.

На полях саммита в Саудовской Аравии "одним из самых сложных вопросов" было то, что не все страны понимают, почему Россия должна покинуть территорию Украины для завершения войны.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире "Радио Свобода".

Подоляк сказал, что "определенные страны продолжают думать, что между Россией и Украиной есть какие-то территориальные споры".

"Сложнее всего всегда обсуждение вопроса, что Россия должна покинуть территорию Украины. Некоторые страны, не все безусловно, занимающие проукраинскую позицию с начала этой войны все четко понимают, а некоторые страны продолжают думать, что это вопрос территориальных нюансов. Имеется в виду, что РФ атакует территорию ради этой территории – речь о востоке Украины. Оставить что-то в Российской Федерации, хотя бы маленький клочок – это будет означать, что война просто перенесена на следующие этапы", – заявил советник ОП.

Подоляк пояснил, что "не все страны разбираются в природе российско-украинской войны". Он заявил, что "переговоры без проигрыша России дискредитируют международное право".

"Некоторые страны не глубоко разбираются в этом конфликте, более того – некоторые страны продолжают считать Россию способной проводить масштабные военные кампании. Сложно объяснить, что если мы хотим финализировать именно войну, найти ее финал, то тогда Россия должна проиграть. Если мы хотим продолжать войну, и таким образом максимально дискредитировать международное право, тогда надо о чем-то договариваться с Российской Федерацией. Не все это понимают, и это наиболее сложные вопросы", – сказал он.

Подоляк добавил, что "обход санкций позволяет поставщикам зарабатывать больше, чем они зарабатывали, когда торговали с Российской Федерацией напрямую".

"О санкциях: никто же вам не будет говорить, что помогает России обходить определенные санкции. Это премиальный сегмент, мы получаем гораздо больше дохода от этого обхода санкций, чем мы получали доход, когда напрямую торговали с РФ. Это сложно, потому что никто это не признает, но эти темы тоже присутствуют при обсуждениях", – рассказал политик.

Напомним, Россия обходит санкции двумя путями: легально и нелегально. К примеру, нелегальный заключается в том, что РФ поставляет по низким ценам нефть, например, в Китай, в Индию, где она перерабатывается и уже, как легальный продукт, поставляется в ЕС.

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