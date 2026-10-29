«Не все в Вашингтоне рады»: в России пожаловалась из-за визита Лаврова в США

Сергей Лавров / © Associated Press

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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит американский город Атланта 30-31 октября.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила, что Лавров возглавит делегацию РФ во время международного мероприятия.

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По ее словам, Москва планирует воспользоваться встречей для продвижения собственных внешнеполитических подходов, в частности, идеи многополярного мира.

«Продвижение российских идей, направленных на укрепление основ многополярного мира на основе всей совокупности принципов Устава ООН, уважения суверенитета стран, развития между ними равноправного и взаимовыгодного сотрудничества», — так Захарова очертила цели российской делегации.

Она также заявила, что участники встречи должны провести тщательное обсуждение широкого спектра международных проблем. Среди них геополитические вызовы, конфликты и противостояния, которые, по утверждению представительницы российского ведомства, негативно влияют на мировую экономику.

Захарова подчеркнула, что главной темой мероприятия станет глобальная экономическая ситуация. В то же время, по ее словам, участники не обойдут вниманием и геополитические процессы, влияющие на международную стабильность.

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Отдельно пресс-секретарь МИД РФ высказала предположение, что в Вашингтоне не все благосклонно относятся к запланированному приезду российской делегации. В качестве аргумента она вспомнила ситуацию с оформлением американских виз для российских дипломатов, которые должны отправиться на встречу.

«Складывалось такое впечатление — особенно, конечно, это касается ситуации с выдачей посольством США в Москве американских виз российским делегатам, отправляющимся на встречу министров иностранных дел „Группы двадцати“, — что не все в Вашингтоне рады запланированному визиту российской делегации», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома рассматривает возможность упразднения санкций против Российского фонда прямых инвестиций, который в Вашингтоне ранее называли одним из главных инструментов международного влияния Кремля.

Мы ранее информировали, что США торгуют по территориям Украины, пока европейцы слушают исторические лекции Путина.

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