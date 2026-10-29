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«Не все в Вашингтоне рады»: в России пожаловалась из-за визита Лаврова в США
Там он примет участие во встрече министров иностранных дел стран «Группы двадцати» (G20).
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит американский город Атланта 30-31 октября.
Об этом сообщает Bloomberg.
Представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила, что Лавров возглавит делегацию РФ во время международного мероприятия.
По ее словам, Москва планирует воспользоваться встречей для продвижения собственных внешнеполитических подходов, в частности, идеи многополярного мира.
«Продвижение российских идей, направленных на укрепление основ многополярного мира на основе всей совокупности принципов Устава ООН, уважения суверенитета стран, развития между ними равноправного и взаимовыгодного сотрудничества», — так Захарова очертила цели российской делегации.
Она также заявила, что участники встречи должны провести тщательное обсуждение широкого спектра международных проблем. Среди них геополитические вызовы, конфликты и противостояния, которые, по утверждению представительницы российского ведомства, негативно влияют на мировую экономику.
Захарова подчеркнула, что главной темой мероприятия станет глобальная экономическая ситуация. В то же время, по ее словам, участники не обойдут вниманием и геополитические процессы, влияющие на международную стабильность.
Отдельно пресс-секретарь МИД РФ высказала предположение, что в Вашингтоне не все благосклонно относятся к запланированному приезду российской делегации. В качестве аргумента она вспомнила ситуацию с оформлением американских виз для российских дипломатов, которые должны отправиться на встречу.
«Складывалось такое впечатление — особенно, конечно, это касается ситуации с выдачей посольством США в Москве американских виз российским делегатам, отправляющимся на встречу министров иностранных дел „Группы двадцати“, — что не все в Вашингтоне рады запланированному визиту российской делегации», — добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что администрация Белого дома рассматривает возможность упразднения санкций против Российского фонда прямых инвестиций, который в Вашингтоне ранее называли одним из главных инструментов международного влияния Кремля.
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