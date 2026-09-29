Не всегда «око за око»: в НАТО заявили о тайных и асимметричных ответах на гибридные атаки России

Марк Рютте / © Associated Press

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Ответы НАТО на гибридные атаки России не всегда будут публичными или симметричными, но у Альянса есть все необходимые варианты действий для противодействия враждебным провокациям.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

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По словам Рютте, термин «гибридный» звучит слишком мягко, ведь на самом деле речь идет об агрессивной тактике «серой зоны», включающей применение беспилотников, диверсии и кибератаки. В то же время, НАТО обладает всеми необходимыми инструментами для ответа.

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«Не всегда вы будете видеть их публично. Они не всегда будут симметричными. Это не всегда будет принцип „глаз за око“, но мы имеем нужные нам варианты ответа», — подчеркнул Рютте.

В качестве примера симметричной реакции Рютте напомнил о событиях конца 2025 года, когда после перерезки подводного кабеля между Финляндией и Эстонией Альянс приступил к операции Baltic Sentry («Балтийская стража») для защиты подводной инфраструктуры.

В то же время, асимметричные мероприятия реализуют отдельные союзники — в частности Британия, Швеция, Бельгия и Франция. Они направлены на усложнение деятельности российского «теневого флота», чтобы избавить Кремль от доходов от транспортировки нефти «ржавыми танкерами».

Усиление поддержки Украины

Генсек НАТО подчеркнул важность взвешенного подхода, поскольку Альянс имеет дело с главой Кремля, который уже пожертвовал жизнями до 1,2 миллиона собственных военных в «неспровоцированной войне».

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«Итак, здесь уместна определенная взвешенность, но в то же время следует продолжать инвестировать в оборону — так, как это делает правительство Литвы и другие страны НАТО», — сказал он, отметив успешное сбивание вражеского дрона над Литвой.

Кроме того, Рютте назвал увеличение помощи Киеву лучшим ответом на любые провокации РФ, поскольку главная цель Москвы — разъединить союзников и заставить их потерять фокус из Украины.

«Наш сигнал Москве четок. Мы будем делать для Украины еще больше, а не меньше», — подытожил генсек НАТО.

Напомним, РФ действительно изменяет тактику гибридного давления на Запад и существенно расширяет географию потенциальных ударов. Москва серьезно рассматривает возможность использования гражданских судов и контейнеровозов в Средиземном море для запуска ударных беспилотников. По данным западных разведок, Кремль готовится действовать непосредственно из моря, угрожая южным и западным морским границам Европы. Кроме воздушных атак, враг планирует совершать подводные диверсии на путях сообщения и выводить из строя телекоммуникационные кабели.

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Для реализации этих масштабных террористических планов Россия готовит новые атаки дронами, целью которых станут ключевые страны Средиземноморья. Американская разведка уже получила тревожную информацию о возможных планах агрессора по ударам по Испании, Франции и Италии.

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