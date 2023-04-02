Не выдержал горя утраты: в Брянской области РФ вооруженный мобилизованный взял в заложники военных

Россиянин взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти мобилизованных в местном доме культуры.

В селе Павловка Брянской области РФ мобилизованный с автоматом взял в заложники около 10 военных. Накануне он узнал, что на войне на Украине погибли его племянники.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Baza".

Также читайте Алкоголь и переохлаждение: британская разведка рассказала о причинах потерь РФ

35-летний мобилизованный из Самарской области узнал о гибели своих племянников на "СВО", после чего взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти мобилизованных в местном доме культуры. Он имел при себе автомат, также у него были гранаты, которые он угрожал применить в случае необходимости. Никаких требований мужчина не выдвигал.

"Полиция оцепила дом культуры и нашла переговорщика — с мобилизованным попытался договориться командир его воинской части. Через час ему это удалось — мобилизованный отпустил заложников и сдался", — говорится в сообщении паблика.

Новая волна мобилизации в России

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия увеличила количество срочников в весенней волне призыва. В частности, привлекут 147 000 призывников на срочную службу с 1 апреля по 15 июля. Впрочем, считают аналитики ISW, Путин вряд ли развернет новых призывников для участия в боевых действиях в Украине.

Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман уверен, что военному командованию РФ не удастся мобилизовать в армию еще 400 тысяч человек. Но добавил, что ВС РФ вскоре столкнутся с большими проблемами.

Минус Су-24-М под Бахмутом – потери россиян на 29 марта

Читайте также: