"Не выдерживают критики": сенатор-республиканец назвал "инновационный" способ остановить войну в Украине

По словам Майка Ли, оба предложения по помощи США Киеву не выдерживают никакой критики.

Остановить войну в Украине нужно за столом переговоров. Так что поощрение России и Украины к достижению мирного соглашения представитель Республиканской партии считает "действительно инновационной идеей".

Об этом в колонке The Hill написал сенатор от штата Юта Майк Ли.

"Наша величайшая надежда остановить войну в Украине – за столом переговоров", – высказался Ли.

По его словам, в случае одобрения Конгрессом 60 млрд долларов для Украины, поддержка США прокси-войны лишь за три года значительно возрастет.

"Именно такую цену Конгресс оценивает за четвертый законопроект о чрезвычайных затратах в Украине. В случае его принятия поддержка Соединенными Штатами прокси-войны лишь за три года достигнет почти 200 млрд долларов. Тем временем США намеренно игнорируют неотложные проблемы безопасности на нашей собственной южной границе. И все же политики правления считают, что они могут ввести избирателей в заблуждение, заставив их подумать, что последний чек в Украине не пуст", – написал сенатор.

Он также раскритиковал оба предложения по помощи Киеву, как ликвидацию замороженных активов российского Центрального банка, так и беспроцентный заем для Украины от США.

"Предложение использовать замороженные российские активы как скорую наличность является технически сложным и дипломатически рискованным. Сторонники идеи утверждают, что она открывает Украине 300 млрд долларов, но "мелкий шрифт" свидетельствует о другом", – отмечает он.

Ли подсчитал, что по неофициальным оценкам, под юрисдикцией США хранятся всего 5-8 млрд долларов замороженных российских активов. Оставшиеся около 290 млрд долларов подпадают под юрисдикцию ЕС.

"Сторонники предложения говорят, что это увеличивает распределение бремени. На самом деле Брюссель, Берлин и Париж остаются категорически против использования российских активов, находящихся под контролем ЕС", – добавил он.

Сенатор также утверждает, что беспроцентная ссуда с возможностью отказа не является "инновационной", ведь ссуды предусматривают полное погашение, включая механизмы, гарантирующие, что сторона-заемщик придерживается плана.

"Президент Трамп недавно подчеркнул это, сказав: "Мы никогда больше не должны давать деньги... без всяких условий". Трамп прав. Заем на многие миллиарды долларов, с условиями или без них, создает опасный прецедент. Это превратило бы США в ссудодателя, который выплачивает зарплату мировым бедам, а наши собственные интересы отодвинуты на второй план", — добавил он.

По его словам, поощрять Россию и Украину к достижению мирного соглашения, одновременно обеспечивая безопасность американской границы, является действительно инновационной идеей.

"Остановить кровопролитие – за столом переговоров. Незаполненные чеки должны закончиться, и американское государственное управление должно начаться", – написал Ли.

Напомним, ТСН.ua уже сообщал, что 9 апреля Конгресс США вернулся к работе после двухнедельных пасхальных каникул. А это значит, что Украина может снова надеяться на принятие пакета военной помощи в 60 млрд долларов. Однако шансов на помощь США остается меньше.

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