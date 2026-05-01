Не выезжайте из Польши, не сделав этого: к украинцам обратились с важным предупреждением

Как отменить временную защиту в Польше 2026

Реклама

Украинцы, которые возвращаются из Польши домой, должны отказаться от статуса временной защиты. Также это касается украинцев, которые переезжают из Польши в другую страну для получения защиты. Как правильно это сделать во избежание возможных проблем в будущем?

Об этом пишет посольство Украины в Польше.

Как закрыть временную защиту в Польше: объяснение посольства Украины

«Лица, окончательно решившие вернуться в Украину или переехать в другую страну, перед выездом обязаны должным образом закрыть все дела и отказаться от временной защиты в Польше», — напоминают в посольстве.

Реклама

Чтобы сделать все правильно, сперва нужно подать заявление о желании остановить временную защиту в Польше в гминную или городскую администрацию по месту вашего пребывания в Польше.

Если вы получали выплаты в ZUS, вы должны сообщить о выезде из страны через Платформу электронных услуг или непосредственно в отделении ZUS.

Также необходимо закрыть все свои банковские счета в Польше.

Если вы выезжаете из Польши в Украину на срок более 30 дней, вы автоматически потеряете временную защиту (статус UKR), а статус PESEL поменяется на NUE.

Реклама

В случае оформления новой временной защиты в другой стране, сначала вы должны отказаться от польской временной защиты. Это обязательное условие.

В посольстве Украины в Польше советуют заранее убедиться, что другая страна действительно позволит оформить временную защиту после того, как вы имели ее в Польше. Ведь некоторые страны не открывают защиту, если от нее отказались в другой стране.

Правила для украинцев в Польше — последние новости:

С мая 2026 года украинцы со статусом PESEL UKR смогут оформить специальный вид на жительство CUKR. Этот документ в виде пластиковой карты выдается на 3 года и дает право легально жить в Польше, работать без дополнительных разрешений, вести бизнес и путешествовать по Шенгенской зоне.

Подать заявление можно будет онлайн через портал MOS при уплате сбора (340 + 100 злотых). Период пребывания по этому виду будет засчитываться в стаж для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

Реклама

Кроме того, с 24 апреля по 1 июня 2026 года на пункте пропуска «Рава-Русская» будут продолжаться ремонтные работы дорожного покрытия. Ремонт будут проводить поэтапно на въезд и выезд, поэтому движение транспорта будет ограничено до одной полосы в двустороннем режиме.

ГПСУ предупреждает о возможных задержках и советует водителям заранее планировать маршруты, выбирая альтернативные пункты пересечения или менее загруженные часы.

Новости партнеров