Не выходить на улицу и зашторить окна: как Новосибирск готовили к приезду Путина

Владимир Путин / © Getty Images

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Перед приездом Владимира Путина в Новосибирск в городе ужесточили меры безопасности. Жителей домов вдоль маршрута кортежа просили не выходить на улицу, не подходить к окнам и убрать автомобили.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание Astra.

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Путин прибыл в Новосибирск в ночь на 11 августа для открытия Сибирского кольцевого источника фотонов в наукограде Кольцово и студенческого кампуса в Академгородке.

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Как пишут журналисты, полицейских вдоль маршрута начали расставлять еще вечером 10 августа — силовики дежурили примерно через каждые 50 метров.

Дата публикации 17:45, 11.08.26 Количество просмотров 17 Путин прибыл в Новосибирск на мероприятие

Жители домов вдоль маршрута получили от управляющей компании «ВКД-сервис» объявление со ссылкой на «указания силовых органов». Их просили при проезде кортежа не выходить на улицу, зашторить окна и не подходить к ним, не пользоваться электронными и оптическими устройствами, а также убрать автомобили с улицы Большевистской и близлежащих территорий.

Ограничения для жильцов домов. / © ASTRA

Ограничения ввели и в университете

В Академгородке перекрыли часть дорог, а вокруг корпусов Новосибирского государственного университета установили металлические заборы.

Ограничения для студентов. / © ASTRA

Студентов, оставшихся в общежитиях на лето, также просили не открывать окна и не подходить к ним. В общежитии №4 на утро 11 августа запланировали обход всех комнат, а жителей обязали до 8:00 отметиться у заведующей.

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Еще не менее пяти общежитий предупредили о возможных ограничениях передвижения, перебоях со связью и интернетом и задержках доставок.

Ограничения для студентов. / © ASTRA

Студенческую столовую и бассейн временно закрыли. На значительной части Академгородка и в центре Новосибирска также отключили аренду электросамокатов.

Город готовили к визиту

Перед приездом Путина в Новосибирск ремонтировали асфальт, тротуары и фасады, а также укладывали газоны.

В местных соцсетях жители иронически реагировали на ограничения. В частности, после сообщения о закрытии студенческой столовой один из пользователей написал: "Будет студенческое меню из лобстеров и стейков оценивать?"

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В отличие от предыдущих поездок Путина в Иркутск и Красноярск, цены на бензин в Новосибирске перед его приездом, по данным местных наблюдателей, существенно не изменились. Утром 11 августа АИ-92 и АИ-95 в разных сетях стоили примерно от 63 до 85 рублей за литр.

В Кремле ужесточают меры безопасности вокруг Путина

Ранее мы писали, что российские власти все сильнее ограничивают контакты Владимира Путина с населением на фоне украинских ударов по территории России и опасений по поводу внутренней стабильности.

Во время его поездок в регионы перекрывают дороги, ограничивают мобильный интернет, отключают электросамокаты и вводят дополнительные меры безопасности. В частности, подобные ограничения действовали во время недавнего визита Путина в Казань.

Параллельно в Кремле начали менять военных командиров, ответственных за логистику, снабжение и подразделения беспилотных систем. Как отмечал Институт изучения войны, кадровые перестановки проходят на фоне украинских ударов средней и большой дальности, продемонстрировавших проблемы российской армии с защитой тыловой инфраструктуры.

В частности, Путин сменил руководство, ответственное за военную логистику и беспилотные системы. Аналитики связывали это с неспособностью российских сил быстро адаптироваться к украинским атакам по объектам в глубине страны.

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