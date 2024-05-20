Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Не выжил никто: что известно об авиакатастрофе с участием президента Ирана

Не выжил никто: что известно об авиакатастрофе с участием президента Ирана

Ибрагим Раиси / Фото: Associated Press

Тела иранских чиновников обнаружили после поисков.

Иран официально подтвердил гибель президента страны Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана в результате авиакатастрофы в провинции Восточный Азербайджан. Что могло произойти с вертолетом, на котором был президент Ирана, остается непонятным.

Об этом сообщают АР и Общество Красного Полумесяца.

В ночь на понедельник, 20 мая, в северо-западном регионе Ирана спасатели обнаружили обломки вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и другие чиновники, в том числе министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан.
Иранское отделение гуманитарной сети сообщило, что на месте аварии не обнаружили никаких признаков того, что пассажиры вертолета были живы.

Место аварии вертолета на карте / ©
Место аварии вертолета на карте

АР уточнило, что, по словам главы Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хоссейна Колливанда, вертолет увидели на рассвете с расстояния около двух километров. К тому времени с момента исчезновения вертолета прошло 12 часов.

Иранское государственное агентство Mehr пишет, что все пассажиры и члены экипажа погибли.

Напомним, вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту совершил "жесткую посадку" и потерпел аварию неподалеку от иранского города Джульфа, которым проходит граница с Азербайджаном.

Иранские СМИ назвали гибель президента "мученической". Агентство IRNA уточняет, что в 9:00 по киевскому времени Тегеран выступит с официальным заявлением о гибели президента и чиновников.

Авария президентского вертолета произошла на фоне напряженности на Ближнем Востоке, связанной с войной Израиля и ХАМАС, во время которой Раиси в прошлом месяце под руководством Верховного лидера Аятолы Али Хаменеи совершил беспрецедентную атаку на Израиль с использованием дронов и ракет.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация