Не выжил никто: что известно об авиакатастрофе с участием президента Ирана

Иран официально подтвердил гибель президента страны Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана в результате авиакатастрофы в провинции Восточный Азербайджан. Что могло произойти с вертолетом, на котором был президент Ирана, остается непонятным.

Об этом сообщают АР и Общество Красного Полумесяца.

В ночь на понедельник, 20 мая, в северо-западном регионе Ирана спасатели обнаружили обломки вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и другие чиновники, в том числе министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан.

Иранское отделение гуманитарной сети сообщило, что на месте аварии не обнаружили никаких признаков того, что пассажиры вертолета были живы.

Место аварии вертолета на карте

АР уточнило, что, по словам главы Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хоссейна Колливанда, вертолет увидели на рассвете с расстояния около двух километров. К тому времени с момента исчезновения вертолета прошло 12 часов.

Иранское государственное агентство Mehr пишет, что все пассажиры и члены экипажа погибли.

Напомним, вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту совершил "жесткую посадку" и потерпел аварию неподалеку от иранского города Джульфа, которым проходит граница с Азербайджаном.

Иранские СМИ назвали гибель президента "мученической". Агентство IRNA уточняет, что в 9:00 по киевскому времени Тегеран выступит с официальным заявлением о гибели президента и чиновников.

Авария президентского вертолета произошла на фоне напряженности на Ближнем Востоке, связанной с войной Израиля и ХАМАС, во время которой Раиси в прошлом месяце под руководством Верховного лидера Аятолы Али Хаменеи совершил беспрецедентную атаку на Израиль с использованием дронов и ракет.

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