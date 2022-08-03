Не взрывается, а разрезает цель: какой ракетой убили лидера "Аль-Каиды" (фото)

Для убийства лидера группировки "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири в Кабуле были использованы американские ракеты Hellfire R9X.

Они оснащены шестью разворачивающимися перед ударом лезвиями, которые разрезают цель, но не взрываются, сообщает AFP.

Фото: AFP

Впервые ракета была использована в 2017 году. Она весит 45 кг, ее длина – 1,6 м. Длина лезвия – 1 м.

Известно, что с помощью беспилотного воздушного удара США нанесли "точечный авиаудар" с использованием двух ракет Hellfire на встрече Захавири с его ключевыми советниками.

Напомним, в Кабуле американский беспилотник уничтожил лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, когда он находился на балконе дома, ставшего его убежищем. ТСН.ua писал, что известно о ликвидированном террористе.

США уничтожили лидера "Аль-Каиды"

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