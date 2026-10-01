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Не "взяли" две дозы смертельного препарата: в США не удалось казнить женщину
В США — в штате Теннесси — не смогли казнить Кристу Гейл Пайк.
В американском штате Теннесси 50-летней Кристи Пайк, осужденной за убийство, удалось выжить после двух смертельных инъекций.
Об этом пишет издание CNN.
Ей ввели две дозы пентобарбитала — сильного снотворного, который может быть в больших дозах смертельно и используется для эвтаназии в Штатах. Однако после смертельной инъекции Пайк осталась живой. Ее забрали из тюрьмы на машине скорой помощи в больницу. Сейчас о ее состоянии неизвестно.
Казнь должна была состояться 30 сентября в 10 утра.
Что предшествовало
Убийство она совершила якобы из-за ревности к партнеру Тадарила Шипа, а в отношениях с ним подозревала одноклассницу Колин Слэмер. В январе 1995 года Пайк вместе с парнем и подругой Шадолой Петерсон заманили Слэмер в лес. Девушку убили, пытая перед этим как минимум полчаса, а на теле вырезали оккультный символ.
Причастных быстро обнаружили, в частности, потому, что Пайк забрала с собой часть черепа убитой и принесла в школу. До сих пор кость среди доказательств, а мать убитой тщетно пыталась получить фрагмент, чтобы похоронить тело дочери невредимым.
В итоге суд назначил Пайк за убийство смертной казни и 25 лет за сговор, ее партнеру пожизненно с возможностью досрочно освободиться, а ее подруге — испытательный срок признания себя виновной в соучастии.
Пайк пыталась оспорить приговор, впрочем, не удалось, а в заключении ее подозревали в покушении на убийство и попытку побега.