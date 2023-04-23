"Не забудем, не простим": Лавров возмутился, что США отказались пускать в страну российских пропагандистов

Посольство США не выдало визы группе российских "журналистов", которые должны были лететь в Нью-Йорк для освещения там работы главы МИД РФ.

Соединенные штаты не выдали визы кремлевским пропагандистам, которые должны сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его визита на Генеральную ассамблею ООН.

Об этом пишут российские СМП.

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Лавров должен принять участие в одной из центральных мер председательства РФ в Совбезе ООН – открытых дебатах на тему "Эффективная многосторонность из-за защиты принципов Устава ООН", которые должны состояться 24 апреля.

В то же время, посольство США не выдало визы группе российских "журналистов", которые должны были лететь в Нью-Йорк для освещения там работы главы МИД РФ.

Лавров в свою очередь назвал это "глупостью" и заявил, что это решение российская сторона не забудет и не простит.

В частности, что отношение к американским журналистам в России будет таким же, как в США к российским пропагандистам после истории с невыдачей виз. По словам Лаврова, американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт, неудобство и аналогичное отношение.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров устроил очередную истерику: он обвинил США в " крестовом походе против России " и прокомментировал ситуацию с зерном из Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Зеленского прокомментировали циничное заявление Лаврова о "желании закончить войну".

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