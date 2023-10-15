"Не забудем, не простим": премьер-министр Израиля объявил начало возмездия ХАМАС

Беньямин Нетаньяху впервые выступил с обращением к нации во время еврейского шабата.
В субботу, 14 октября, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетил кибуц Беэри и кибуц Кфар-Азза — два приграничных населенных пункта возле Сектора Газы, пострадавших во время кровавой атаки ХАМАС 7 октября. Во время встречи с военными, отражавшими здесь наступление палестинских боевиков, он призвал их готовиться к "новому этапу".
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис премьера.
Об этом первом визите главы израильского правительства на место боев с ХАМАС заранее не сообщалось в целях безопасности. В коротком официальном сообщении после визита говорится лишь о том, что Нетаньяху "прошёл между развалинами домов, где произошли эти ужасные убийства".
Также премьер-министр выслушал доклад офицеров ЦАХАЛа, находящихся сейчас на юге Израиля, в том числе командира десантного батальона. Во время разговора с военными Нетаньяху призвал их готовиться к "новому этапу".
Накануне вечером Нетаньяху прервал еврейский шаббат, чтобы обратиться к нации с подобным посланием. Он сказал стране в 21:30 в пятницу в прямом эфире, что Израиль уничтожит ХАМАС независимо от того, сколько времени это займет.
Премьер-министр Израиля объявил, что армия бьет по врагам "с беспрецедентной силой", но "это только начало".
“Наши враги только начали платить цену. Не стану рассказывать, что будет дальше. Но я вам говорю, что это только начало”, — подчеркнул он.
Известно, что Нетаньяху раньше не обращался к нации в шаббат, поэтому были ожидания, что он будет говорить что-то особенно драматическое.
Однако содержание его короткой речи свелось к обещанию осуществить возмездие врагам.
"Мы никогда не забудем тех зверств, которые совершали наши враги, и никогда не простим. И мы никогда не позволим миру или кому-либо забыть эти жестокости, которые не оказывали еврейскому народу многие десятилетия”, — заверил он.
Напомним, Армия обороны Израиля готовится к следующим этапам войны с палестинскими террористами в Секторе Газа и призывает палестинцев на севере эвакуироваться.
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