"Не забудем, не простим": премьер-министр Израиля объявил начало возмездия ХАМАС

Беньямин Нетаньяху впервые выступил с обращением к нации во время еврейского шабата.

В субботу, 14 октября, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетил кибуц Беэри и кибуц Кфар-Азза — два приграничных населенных пункта возле Сектора Газы, пострадавших во время кровавой атаки ХАМАС 7 октября. Во время встречи с военными, отражавшими здесь наступление палестинских боевиков, он призвал их готовиться к "новому этапу".

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис премьера.

Об этом первом визите главы израильского правительства на место боев с ХАМАС заранее не сообщалось в целях безопасности. В коротком официальном сообщении после визита говорится лишь о том, что Нетаньяху "прошёл между развалинами домов, где произошли эти ужасные убийства".

Также премьер-министр выслушал доклад офицеров ЦАХАЛа, находящихся сейчас на юге Израиля, в том числе командира десантного батальона. Во время разговора с военными Нетаньяху призвал их готовиться к "новому этапу".

Также читайте Нетаньягу заінтригував заявою про удари Ізраїля по Секторі Газа

Накануне вечером Нетаньяху прервал еврейский шаббат, чтобы обратиться к нации с подобным посланием. Он сказал стране в 21:30 в пятницу в прямом эфире, что Израиль уничтожит ХАМАС независимо от того, сколько времени это займет.

Премьер-министр Израиля объявил, что армия бьет по врагам "с беспрецедентной силой", но "это только начало".

“Наши враги только начали платить цену. Не стану рассказывать, что будет дальше. Но я вам говорю, что это только начало”, — подчеркнул он.

Известно, что Нетаньяху раньше не обращался к нации в шаббат, поэтому были ожидания, что он будет говорить что-то особенно драматическое.

Однако содержание его короткой речи свелось к обещанию осуществить возмездие врагам.

"Мы никогда не забудем тех зверств, которые совершали наши враги, и никогда не простим. И мы никогда не позволим миру или кому-либо забыть эти жестокости, которые не оказывали еврейскому народу многие десятилетия”, — заверил он.

Напомним, Армия обороны Израиля готовится к следующим этапам войны с палестинскими террористами в Секторе Газа и призывает палестинцев на севере эвакуироваться.

Читайте также: