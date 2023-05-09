Не забыл о самом ценном: Путин прибыл на "парад Победы" со своим чемоданчиком (фото)

Есть разные версии, что может содержаться в чемоданчике Путина.

Российский диктатор Владимир Путин прибыл на главную площадь Москвы для выступления на "парад Победы" со своим чемоданчиком.

Подходящие видео распространяют российские телеграмм-каналы.

На кадрах видно, как Путин прибыл на Красную площадь в окружении иностранных лидеров стран СНГ и конечно группой охранников. Так, один из них охранников идет рядом с президентом России и держит в руке чемоданчик. Путин на всех публичных мерах не забывает о нем.

Путин прибыл на парад Победы с чемоданом. ФОТО: сундуки с видео

Чемоданчик Путина: что в нем

Стоит добавить, что издание Daily Mail опубликовало статью, в которой утверждает, что чемодан, с якоб Путин постоянно носится, — именно тот чемодан с ядерной кнопкой, которым Путин пугает весь мир. Есть версия, что эти чемоданы – это сложные бронированные щиты, которыми по случаю должны закрыть диктатора охранники. Интересно, что свою карьеру в политике он начинал как носитель чемодана мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Впрочем, существует еще одна версия, что может содержаться в чемодане Путина. Журналист французского журнала Paris Match Режис Жанте и расследователь российского "Проекта" Михаил Рубин сообщает, что Путина за границей сопровождает работник охраны, который в уборных собирает его мочу и фекалии в чемодан и вывозит в РФ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber