Не заметил Голодомора: в США собирают подписи за лишение журналиста Пулитцеровской премии

Уолтер Дюранти в своих репортажах восхвалял программу коллективизации в СССР.

Журналиста Уолтера Дюранти, который в 1930-х годах публично поддерживал сталинскую пропаганду, хотят лишить присужденной ему Пулитцеровской премии.

На официальном сайте комитета США по признанию Голодомора геноцидом был объявлен сбор подписей под соответствующей петицией.

В серии репортажей, опубликованных в 1932 году в американском издании The New York Times, Дюранти восхвалял программу коллективизации и пятилетний план (так называемую пятилетку) в СССР и отрицал существование голодомора в Украине.

В объявлении о сборе подписей говорится, что в случае Дюранти премия была вручена человеку, который не соответствовал журналистской этике и стандартам награды, а "распространял ложные новости по всему миру о тоталитарном режиме".

Когда петиция наберет 7500 подписей, комитет направит ее на рассмотрение в совет Пулитцеровской премии.

Международную кампанию против Дюранти начал еще в 2003 году профессор Колумбийского университета Марк фон Хаген, проведший исследование его публикаций. Но тогда "четких и убедительных доказательств умышленного обмана", которые могли стать основанием для лишения журналиста премии, не обнаружили.

Напомним, в последнюю субботу ноября в Украине традиционно чествуют День памяти жертв голодоморов. Памятная дата была введена указом президента Украины в 1998 году. В 2006-м законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.

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