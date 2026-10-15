«Не заражайтесь пропагандой Путина»: во Франции сделали заявление о поддержке Украины

Жан-Ноэль Барро / © Associated Press

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал украинцев и европейцев не поддаваться российской пропаганде на фоне новых споров по поддержке Украины со стороны США.

Об этом он заявил 15 октября в эфире France Inter.

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"Не позволяйте себе заразиться пропагандой Владимира Путина", - сказал Барро.

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Его заявление прозвучало на фоне ограничений работы сети Starlink для части украинских военных систем. Starlink используется в частности для связи на поле боя и работы отдельных беспилотных платформ.

По словам Барро, с начала полномасштабной войны неоднократно звучали прогнозы о том, что Украина упадет, а Соединенные Штаты откажутся от поддержки Киева. Однако, по его словам, в течение продолжительного времени основную часть помощи Украине обеспечивает именно Европа.

"Правда в том, что Европа уже очень давно оказывает Киеву основную поддержку", - заявил французский министр.

Он также утверждает, что около двух третей разведывательной информации, получаемой сейчас Украиной, поступает от европейских партнеров, в частности Франции.

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Барро подчеркнул, что противостояние с Россией происходит не только на поле боя, но и в информационном пространстве.

"Мы ведем войну на поле боя, но также и в умах людей", - сказал он.

По словам главы французского МИД, Кремль и связанные с ним аккаунты в соцсетях пытаются убедить украинцев и европейцев в бесперспективности дальнейшей поддержки Украины.

Отдельно Барро прокомментировал объявленную администрацией Дональда Трампа договоренность с Москвой по поставкам российского дизельного горючего.

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Министр уменьшил значение этого соглашения и заявил, что добыча углеводородов в России с начала года значительно сократилась. Он увязал это, в частности, с действием жестких санкций против РФ.

По словам Барро, это происходит, несмотря на высокие цены на энергоносители и нестабильность на Ближнем Востоке.

Зеленский заявил о «предательстве» на фоне решений Трампа

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за последних решений Дональда Трампа в отношении России и считает, что американский президент занимает «неправильную сторону» в войне.

Заявление прозвучало на фоне договоренности о поставках российского дизельного горючего на американский и мировой рынки. Трамп положительно оценил это соглашение и поблагодарил Владимира Путина.

Решение администрации США разрешить на шесть месяцев закупку российского дизеля подвергли критике и сенаторы-демократы, назвав его «полным предательством Украины» и европейских союзников.

Кроме того, Зеленский подверг резкой критике ограничения Starlink для Украины, назвав это серьезной ошибкой.

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