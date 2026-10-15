ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
183
Время на прочтение
2 мин

«Не заражайтесь пропагандой Путина»: во Франции сделали заявление о поддержке Украины

Французский министр подчеркнул, что противостояние с Россией происходит не только на поле боя, но и в информационном пространстве и заявил о значительной роли Европы в поддержке Украины.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро / © Associated Press

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал украинцев и европейцев не поддаваться российской пропаганде на фоне новых споров по поддержке Украины со стороны США.

Об этом он заявил 15 октября в эфире France Inter.

"Не позволяйте себе заразиться пропагандой Владимира Путина", - сказал Барро.

Его заявление прозвучало на фоне ограничений работы сети Starlink для части украинских военных систем. Starlink используется в частности для связи на поле боя и работы отдельных беспилотных платформ.

По словам Барро, с начала полномасштабной войны неоднократно звучали прогнозы о том, что Украина упадет, а Соединенные Штаты откажутся от поддержки Киева. Однако, по его словам, в течение продолжительного времени основную часть помощи Украине обеспечивает именно Европа.

"Правда в том, что Европа уже очень давно оказывает Киеву основную поддержку", - заявил французский министр.

Он также утверждает, что около двух третей разведывательной информации, получаемой сейчас Украиной, поступает от европейских партнеров, в частности Франции.

Барро подчеркнул, что противостояние с Россией происходит не только на поле боя, но и в информационном пространстве.

"Мы ведем войну на поле боя, но также и в умах людей", - сказал он.

По словам главы французского МИД, Кремль и связанные с ним аккаунты в соцсетях пытаются убедить украинцев и европейцев в бесперспективности дальнейшей поддержки Украины.

Отдельно Барро прокомментировал объявленную администрацией Дональда Трампа договоренность с Москвой по поставкам российского дизельного горючего.

Министр уменьшил значение этого соглашения и заявил, что добыча углеводородов в России с начала года значительно сократилась. Он увязал это, в частности, с действием жестких санкций против РФ.

По словам Барро, это происходит, несмотря на высокие цены на энергоносители и нестабильность на Ближнем Востоке.

Зеленский заявил о «предательстве» на фоне решений Трампа

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за последних решений Дональда Трампа в отношении России и считает, что американский президент занимает «неправильную сторону» в войне.

Заявление прозвучало на фоне договоренности о поставках российского дизельного горючего на американский и мировой рынки. Трамп положительно оценил это соглашение и поблагодарил Владимира Путина.

Решение администрации США разрешить на шесть месяцев закупку российского дизеля подвергли критике и сенаторы-демократы, назвав его «полным предательством Украины» и европейских союзников.

Кроме того, Зеленский подверг резкой критике ограничения Starlink для Украины, назвав это серьезной ошибкой.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie