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«Не заражайтесь пропагандой Путина»: во Франции сделали заявление о поддержке Украины
Французский министр подчеркнул, что противостояние с Россией происходит не только на поле боя, но и в информационном пространстве и заявил о значительной роли Европы в поддержке Украины.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал украинцев и европейцев не поддаваться российской пропаганде на фоне новых споров по поддержке Украины со стороны США.
Об этом он заявил 15 октября в эфире France Inter.
"Не позволяйте себе заразиться пропагандой Владимира Путина", - сказал Барро.
Его заявление прозвучало на фоне ограничений работы сети Starlink для части украинских военных систем. Starlink используется в частности для связи на поле боя и работы отдельных беспилотных платформ.
По словам Барро, с начала полномасштабной войны неоднократно звучали прогнозы о том, что Украина упадет, а Соединенные Штаты откажутся от поддержки Киева. Однако, по его словам, в течение продолжительного времени основную часть помощи Украине обеспечивает именно Европа.
"Правда в том, что Европа уже очень давно оказывает Киеву основную поддержку", - заявил французский министр.
Он также утверждает, что около двух третей разведывательной информации, получаемой сейчас Украиной, поступает от европейских партнеров, в частности Франции.
Барро подчеркнул, что противостояние с Россией происходит не только на поле боя, но и в информационном пространстве.
"Мы ведем войну на поле боя, но также и в умах людей", - сказал он.
По словам главы французского МИД, Кремль и связанные с ним аккаунты в соцсетях пытаются убедить украинцев и европейцев в бесперспективности дальнейшей поддержки Украины.
Отдельно Барро прокомментировал объявленную администрацией Дональда Трампа договоренность с Москвой по поставкам российского дизельного горючего.
Министр уменьшил значение этого соглашения и заявил, что добыча углеводородов в России с начала года значительно сократилась. Он увязал это, в частности, с действием жестких санкций против РФ.
По словам Барро, это происходит, несмотря на высокие цены на энергоносители и нестабильность на Ближнем Востоке.
Зеленский заявил о «предательстве» на фоне решений Трампа
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за последних решений Дональда Трампа в отношении России и считает, что американский президент занимает «неправильную сторону» в войне.
Заявление прозвучало на фоне договоренности о поставках российского дизельного горючего на американский и мировой рынки. Трамп положительно оценил это соглашение и поблагодарил Владимира Путина.
Решение администрации США разрешить на шесть месяцев закупку российского дизеля подвергли критике и сенаторы-демократы, назвав его «полным предательством Украины» и европейских союзников.
Кроме того, Зеленский подверг резкой критике ограничения Starlink для Украины, назвав это серьезной ошибкой.