Не защитил страну от украинских хакеров: в Москве застрелился топ-менеджер дочерней фирмы "Российских железных дорог"

В Москве – очередной суицид среди топменеджеров. В этот раз застрелился директор дочерней компании РЖД ("Российские железные дороги") "Цифровая логистика".

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Тело 52-летнего директора дочерней компании РЖД "Цифровая логистика" Павла Пчельникова обнаружили на балконе в его московской квартире на Коломенской набережной 28 сентября.

Точную причину суицида не называют, как и пока не известно, оставил ли Пчельников предсмертную записку. Однако предполагают, что топменеджер не смог защитить сетевую инфраструктуру от атак украинских хакеров. Из-за войны были сбои в работе РЖД, которые не позволили своевременно осуществлять поставки военных грузов для оккупационной армии РФ.

С начала полномасштабного вторжения это уже шестой случай самоубийства среди российского руководства.

Напомним, что Еврокомиссия представила предложения по восьмому пакету санкций против России из-за ее вторжения в Украину и проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях.