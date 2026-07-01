Любовница Ермолаева Анна Насобина

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При покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в момент взрыва с ним была не его жена Анна, а другая женщина. По данным иностранных СМИ, это была любовница миллиардера — 46-летняя Анна Насобина.

Общественное со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что официальная жена бизнесмена в безопасности и не получила ранений. В момент покушения она физически находилась в другом месте.

Анна Ермолаева на вопросы журналистов о покушении на ее мужа отказалась рассказывать подробности инцидента.

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«Сейчас мы находимся в состоянии сильного стресса и активно сотрудничаем со следствием и правоохранительными органами», — сказала она.

The Sun пишет, что с украинским олигархом в тот вечер была его любовница. 46-летняя Анна Насобина является юристом, проживает в Британии. Ее ампутировали обе ноги после взрыва бомбы. Женщину срочно доставили в больницу в Ницце в тяжелом состоянии. Она борется за жизнь.

Сын Анны и Ермолаева получил ранения в результате нападения, но, как сообщается, находится в «стабильном состоянии». Журналисты издания отмечают, что семья получает круглосуточную защиту от французского спецназа.

Правоохранители Монако подозревают, что нападение могло быть совершено бандой из-за невыплаченных долгов, связанных с мошенническими колл-центрами его старшего сына Артура. В прошлом году его арестовали на Кипре, а затем экстрадировали в Эстонию.

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Что известно о любовнице Ермолаевой

По информации The Sun, Анну Насобину называют гражданской женой Ермолаева. У них есть общий 13-летний сын. Она — дочь бывшего первого заместителя государственного прокурора Днепропетровской области, последовавшая за отцом в юридическую сферу, изучая право в главном университете города.

Позже Анна переехала в Лондон и с 2023 года стала директором британской компании Wycombe Square Investments LLP. Кроме того, она является соучредителем Club Éclectique — частного клуба в столице, который также принимает прокремлевских членов российской диаспоры.

Покушение на украинского олигарха Ермолаева — что известно

Напомним, в Монако вечером 29 июня возле одного из жилых домов произошло покушение на украинского олигарха из Днепра Вадима Ермолаева. Ранения получили он, женщина от 50 до 60 лет и 13-летний подросток. Сразу СМИ сообщали, что это была его жена и их сын.

Кроме семьи бизнесмена в результате взрыва пострадали еще четыре человека — у некоторых было шоковое состояние и порезы от окон. Прокуратура Ниццы начала расследование по фактам преступной группировки, хранения и использования взрывчатых веществ. Мужчина, который принес сумку со взрывчаткой, до сих пор находится на свободе. Его активно разыскивают правоохранительные органы.

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