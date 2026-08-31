"Не знали, что делать": землетрясение среди ночи всколыхнуло популярный курорт Албании

Албанию всколыхнуло землетрясение / © Pixabay

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Сильное землетрясение произошло в Албании ночью 30 августа. Подземные толчки были ощутимы в нескольких популярных курортных городах, где много туристов. По разным данным, магнитуда подземных толчков составляла от 4,5 до 4,8 балла.

Об этом сообщают украинцы в группах социальных сетях, а также официальные данные US Geological Survey.

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Албанию всколыхнуло сильное землетрясение

Ночной инцидент испугал находящихся в стране местных жителей и украинцев. Своими эмоциями от пережитого поделилась живящая в Албании украинка. Она проснулась в 6:00 утра после тревожной ночи и рассказала о первых минутах во время подземных толчков:

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«Я только что проснулась, шесть часов утра. И у нас ночью произошло землетрясение. Магнитудой 4,5 балла. По некоторой информации — 4,8. И это было очень страшно. Тряслось все, кровать тряслась. Я проснулась в панике, все проснулись. Не знали, что делать. Ну, он был коротким — 14 секунд, но потом я пол ночи не могла заснуть. Смотрела, не будет ли повтора, идти ли во двор. Прямо очень страшно», — говорит женщина в TikTok.

В комментариях украинцы также написали, что просыпались ночью от сильного землетрясения. Его почувствовали в Ксамиле, Влёре, Химаре и других регионах.

По данным US Geological Survey, землетрясение имело силу 4,8 балла. Оно началось 30 августа в 00:35 в 23 километрах от города Гирокастра в Албании.

Последствия землетрясения ощутили в Албании и частично в Греции.

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Читайте также Дата публикации 12:32, 30.08.26 Категория Украина Количество просмотров 5554 Запад Украины всколыхнуло землетрясение Автор публикации Анастасия Павленко

Землетрясения: последние новости

Напомним, в Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 с очагом на глубине 103 км у поселка Сан-Хосе-дель-Пальмар. В результате стихии погибли по меньшей мере 70 человек, в том числе 37 — в Перейре, 28 — в регионе Валье-дель-Каука, четверо в провинции Чоко, трое в Манисалесе и по одному человеку в Кибдо и Медельине.

Власти опасаются, что под завалами до сих пор могут находиться люди. По данным Геологической службы США, это самое сильное землетрясение в стране за последние 34 года.

Разрушения зафиксированы во многих населенных пунктах: в Кали обрушилось около 25 зданий, в Манисалесе зафиксированы значительные повреждения и разрушения зданий, а также повреждена инфраструктура нескольких региональных аэропортов.

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