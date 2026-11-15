"Не знаю, что в голове в Маска": Келлог прокомментировал замедление Starlink в Украине и роль США

Бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог / © Associated Press

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Бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог не исключил, что замедление работы спутниковой связи Starlink на фронте может быть частной инициативой Илона Маска. По его словам, Starlink принадлежит бизнесмену, а не американскому правительству, потому возможности Вашингтона влиять на решения компании ограничены.

Об этом генерал Кит Келлог заявил в интервью проекту « Ремовское Интервью «.

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Отвечая на вопрос, может ли ухудшение работы Starlink быть инструментом давления на Украину в рамках переговорного процесса, Келлог отметил, что такие действия действительно можно воспринимать как давление. В то же время он отметил частный статус компании.

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«Starlink — это частная компания, принадлежащая Илону Маску. Это не государственная структура», — объяснил генерал.

Он также отметил, что пока не знает, о какой именно версии спутниковой связи идет речь — обычный Starlink или система, предназначенная для Пентагона.

Келлог напомнил, что во время предварительных сообщений о возможном замедлении работы Starlink представители компании отрицали такие изменения.

«Сейчас это зависит от Илона Маска и его компании. Здесь все упирается в Маску, в то, что он себе думает. Потому что мы можем давить на частную корпорацию только до определенного предела: Starlink принадлежит ему, а не нам», — сказал он.

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Мог ли Маск замедлить Starlink, чтобы угодить Трампу

Журналистка также спросила Келлога, могло ли ухудшение работы спутниковой связи быть личной инициативой Илона Маска, в том числе для того, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу.

В ответ генерал не исключил такой возможности.

Он вспомнил предыдущий случай, когда сообщения о проблемах со Starlink появились после заявлений Трампа о том, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам якобы повлекли за собой глобальный дефицит дизельного горючего.

Келлог заметил, что впоследствии Трамп признал: причиной дефицита стала война в Иране.

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Также генерал обратил внимание на российские танкеры с дизельным горючим, которые не могут разгрузиться в американских портах из-за отказа принимать их грузы. По его словам, теперь эти суда ищут другие места для стоянки.

Что со Starlink в Украине

Подытоживая, Келлог подчеркнул, что пока не может объяснить, что именно происходит со Starlink и какие мотивы могут стоять за возможным замедлением связи.

«Я не знаю, что в голове у Илона Маска и что происходит с замедлением связи. Скажу так: время идет, поэтому в конце концов мы узнаем реальную картину. В армии США есть поговорка: первые отчеты всегда ошибочны. Посмотрим, что покажут следующие», — подытожил он.

Напомним, украинские бойцы 12 ноября снова фиксировали ограничения в работе военной системы спутниковой связи Starshield вдоль всей линии фронта и на временно захваченных территориях Украины.

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