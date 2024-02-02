"Неадекватные беженцы" и насмешки над ЕС: как российская пропаганда распространяет язык вражды в Германии

Основатель Telegram заявил, что у него нет сотрудников и серверов в РФ. Однако это не так.

Основными инструментами для распространения дезинформации об Украине и решениях, влияющих на судьбу беженцев стали TikTok и Telegram, рассказали TSN.ua в Center for Collaborative Investigative Journalism. Расследователи проанализировали аккаунты, связанные с россиянами и законы Германии.

Telegram: игра в ненависть

"И Telegram, и его основатель Павел Дуров заявляли, что у них нет сотрудников в России. Но мы нашли подтверждение, что они есть. Также часть серверов компании остается в России", – рассказал Артем Старосек, основатель OSINT-агентства Molfar.

Более того, россияне со временем изменили свой подход к распространению дезинформации. Если раньше писали только на русском, то сейчас делают все, чтобы сообщение выглядело как созданное украинцами.

В Германии проблема Telegram приобретает и другие особенности, ведь это мессенджер, в котором существует много групп и закрытых чатов, как для россиян в Германии, так и для украинских беженцев.

Основные темы, которые распространяются через россиян в Германии: "неонацизм в Украине", критика ЕС и демонизация беженцев.

Один из самых заметных – Telegram-канал "Cancellor's Daddy".

Пост за февраль 2024 года на канале

Его автор Полина Маяк часто дает интервью пропагандистам и говорит, что проживает в Германии.

Автор канала сама придумывает истории о реалиях в Германии

Другой пропагандист – Грегор Шпитцен, называющий себя независимым журналистом и политологом из города Росток и делающий обзоры прессы на своем Telegram-канале "Мекленбургский петербуржец". Его основная практика – переводить любые немецкоязычные материалы, где есть скептицизм к Украине, единство ЕС или где необходимо отбеливание российской власти. Но тема беженцев его тоже интересует. Особенно активизация была заметна после того, как в Украине началась дискуссия относительно нового закона о мобилизации.

Профиль автора на пропагандистском сайте regnum.ru

В это время на его канале появился такой призыв: "Друзья из крупных немецких мегаполисов! Берлин, Гамбург, Мюнхен, Франкфурт. С сегодняшнего дня в Европе началась какая-то адская волокита с украинскими беженцами после того, как правительство в Киеве ввело новые инструменты сетевого контроля. Куча видео из Испании, Чехии и других стран, где народ стоит в очередях на оформление новых документов, потому что консульские услуги перестают оформляться тем, кто не стал на военный учет. Нужны видео из Германии".

От развлекательного контента к пропаганде в TikTok

Например, русскоязычная гид с ником в TikTok LidiiaBerlin, до полномасштабного вторжения распространяла развлекательно-познавательный контент о городах Германии, предлагая свои услуги.

Но потом появилась другая стратегия – анализ законов для украинцев со статусом временной защиты.

Так, сначала женщина, которая говорит на видео на русском и произносит слово "украИнцы" с неправильным ударением, запугивала беженцев тем, что у них "заберут все выплаты". Подобные темы помогали разгонять комментарии и вызвать споры.

Диаспора россиян в Германии тоже сразу активизировалась, оставляя комментарии о том, что "честные россияне в Германии живут по 20-30 лет и платят налоги". Но украинцы в основном не велись на дезинформацию и задавали справедливые вопросы: "Где об этой процедуре можно прочитать? Что это за законодательный акт?"

Как только женщина добавила к видео обиды, они стали еще популярнее. Так TikTok о "неадекватных украинских беженцах, которые не хотят работать" набрал более 500 тысяч просмотров.

Скриншот по каналу в TikTok

Параллельно она посягнула на толкование политических событий в Германии. Свой канал в YouTube с похожим контентом она описала как “Новости Германии с Лидией. Первый новостной канал в Германии”. Через подпись в Paypal и ссылку на Instagram, можно найти LinkedIn "экспертки" широкого профиля. Там она четко подписана как "Русский гид в Берлине".

С середины 2023 года на аккаунтах все чаще предлагаются видео другой тематики, которые женщина записывает на улицах Берлина. С 2024 года она начала рассказывать обо всем подряд – от "магии случая" до обсуждения "оружия возмездия" и проектов нацистской Германии.

Кто и как отвечает за распространение хейта?

В Германии язык ненависти регулируется разными законами, в частности Уголовным кодексом (Strafgesetzbuch) и введенным в 2017 году Законом о защите прав в сетях (NetzDG). NetzDG требует от социальных сетей со значительной базой пользователей в Германии (свыше 2 миллионов, таких как Facebook, Instagram, Х и YouTube) немедленно удалять незаконное содержание, в том числе язык ненависти и фейковые новости. Конечно, TikTok и Telegram контролировать сложнее.

“Telegram не модерируется. Единственное, следят за порнографией и сообщениями о наркотиках. И это не всегда очень удачно. Но Telegram стал одним из главных источников информации о войне России против Украины и геополитике”, – рассказала Юлия Дукач, аналитика данных и руководитель группы мониторинга дезинформации Texty.org.ua.

В ответ на этот факт представитель Telegram Реми Вон попытался оправдаться, что "Telegram является платформой для обмена сообщениями, а не платформой социальных сетей".

"Telegram – это платформа, поддерживающая право на мирное выражение свободы слова. Однако контент, нарушающий наши условия, тщательно удаляется модераторами. Это включает в себя призывы к насилию, распространение частной информации и незаконную порнографию", – добавил Вон.

Кто помогает украинским беженцам?

В баварском бюро инициативы Meldestelle REspect! есть специальная форма для обращений по поводу языка ненависти. Организация даже привлекла работников, говорящих на украинском и русском. По состоянию на конец 2023 г. инициатива получила 1905 сообщений, касающихся войны России против Украины.

Когда пользователь отправляет сообщение, команда изучает его, чтобы решить, можно ли его квалифицировать как уголовное преступление и следует ли отправить запрос в полицию. В противном случае эксперты могут предложить другое решение, например запрос на удаление с платформы социальных сетей.

“Есть контент, который можно считать дискриминационным, но сам по себе он не является незаконным. Свобода слова является очень важным правом, закрепленным в конституции Германии. А вот подстрекательство и призывы к насилию – это уже не мнение, а скорее уголовное преступление, которое может иметь последствия”, – рассказал Ахмед Гаафар, директор организации.

Оказалось, что даже в стране, где существуют строгие законы, все еще трудно привлечь к ответственности тех, кто ее распространяет. Например, упомянутый выше комментарий о "неадекватных беженцах" не считается распространением языка ненависти, а скорее выражением собственного мнения. Другое дело – пропагандистская составляющая многих информационных кампаний в Telegram или TikTok – и с этой проблемой Германии все еще придется разбираться.

Напомним, что Служба безопасности предупреждает о распространении масштабной email-рассылки по электронным адресам украинцев.

Автор: Ольга Консевич