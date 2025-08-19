Пассажирка «из ада» превратила полет семьи в кошмар

Самолет / © Pixabay

На рейсе British Airways из лондонского аэропорта Хитроу в Сан-Диего пассажирка в состоянии сильного алкогольного опьянения обливала вином, оскорбляла и в конце концов ее стошнило на сидевшую рядом семью. Инцидент произошел 12 августа, и после посадки в США женщину задержали сотрудники ФБР.

О происшествии ссылаясь на очевидцев и пассажиров рейса BA273 сообщило издание Daily Mail.

По данным издания, женщину еще в начале полета видели с бутылкой вина, которую она пронесла в ручной клади и выпивала прямо в салоне. Она заявляла, что празднует свой день рождения и поэтому позволила себе «несколько бокалов», но, по словам других пассажиров, была полностью нетрезвой уже на высоте 30 тысяч футов.

Нетрезвая пассажирка начала оскорблять пару с ребенком, которые сидели сзади, бросала в них воду, дергала мать за волосы, делала фото шокированной семьи и намеренно выплевывала вино изо рта прямо им в лицо. После этого, по словам очевидцев, ее стошнило на семью, что вызвало возмущение других пассажиров.

Экипаж сделал женщине «последнее предупреждение» и пересадил пострадавшую семью из экономкласса в переднюю часть самолета. Другие пассажиры описали ситуацию как «хаос» и назвали нарушительницу «пассажиром из ада».

Из-за ее поведения стюарды сообщили капитану, и тот приказал прекратить подавать женщине алкоголь. Самолет летел более 11 часов и имел на борту 214 человек. После инцидента женщина потеряла сознание и оставалась без сознания до конца полета.

По прибытии в Сан-Диего сотрудники ФБР встретили самолет и задержали дебоширку. Пострадавшие получили помощь от авиакомпании, а пассажиры и персонал дали показания следователям.

Авиакомпании, включая British Airways, имеют право не пускать на борт пассажиров, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Компания пока официально не комментировала инцидент.

Напомним, ранее мы писали о том, в аэропорту Лагоса в Нигерии женщину силой вывели из самолета после того, как она отказалась выключить свой телефон перед вылетом и подралась с бортпроводницей.