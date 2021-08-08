Неандертальцы были художниками — это доказывают доисторические наскальные рисунки в Испании

Исследование опровергает ранее высказанное предположение о том, что рисунки на скалах были результатом естественного потока оксидов.

Неандертальцы, возможно, были ближе к нашему виду доисторического современного человека, чем считалось ранее. Наскальные рисунки, найденные в Испании, доказали, что они создавали, своего рода, искусство.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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Пигмент красной охры, обнаруженный на сталагмитах в пещерах Ардалес, недалеко от Малаги на юге Испании, был создан неандертальцами около 65 тысяч лет назад, что делает их, возможно, первыми художниками на Земле.

Новые данные доказывают, что неандертальцы, чья родсловная вымерла около 40 тысяч лет назад, не были простыми родственниками Homo sapiens, как их длительное время изображали.

Исследование показало, что пигменты наносились в пещерах в разное время, с разницей в 15 и 20 тысяч лет. Это опровергает ранее высказанное предположение о том, что они были результатом естественного потока оксидов.

"Важно то, что это меняет наше отношение к неандертальцам. Они были ближе к людям. Недавние исследования показали, что им нравились предметы, они спаривались с людьми, и теперь мы можем доказать, что они рисовали в пещерах, как мы", — сказал один из авторов исследования.

Напомним, израильские ученые идентифицировали неизвестный ранее вид древнего человека, который жил рядом с Homo Sapiens более 100 тысяч лет назад.

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