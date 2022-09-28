Небензя обвинил Зеленского в намерении сорвать мобилизацию в РФ с помощью русского языка

По словам представителя страны-агрессора, "россияне готовы умирать за родину, как это на протяжении веков делали их деды и прадеды".
Постпред РФ в ООН Василий Небензя обвинил президента Украины Владимира Зеленского в использовании русского языка с пропагандистскими намерениями.
Василий Небензя говорил об этом на заседании Совета Безопасности ООН.
"Президент Украины использует русский язык для пропаганды и хочет убить клин между российскими властями и обществом", — сказал Небензя.
Постоянный представитель России в ООН попытался убедить членов заседания в том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать объявленную в РФ мобилизацию, используя русский язык в качестве пропагандистского инструмента.
Поводом для обвинений стали видеообращение Зеленского, где он на русском языке обращается к россиянам.
"Президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений на русском, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию, по майданным рецептам вбить клин между властью и обществом", — заявил Небензя.
Небензя считает, что граждане России отстаивают свою свободу и "право идти по своему пути", а также "защищают слабых".
"Это в наших генах, и ни одна западная пропаганда, никакие утонченные политтехнологии этого не изменят", — сказал он.
В то же время, российский представитель обвинил Запад в желании ослабить Россию, "расчленить ее и покорить своей воле".
Представитель Украины в ООН Сергей Кислица прокомментировал выступление Небензи. По словам Кислицы, даже советский генсек Никита Хрущев выглядел более адекватно.
"Когда Небензя говорит об уважении к Совету Безопасности, это так смешно, если не сказать безумно. Я уверен, что видеоклип с этим потоком аудиоспама станет вирусным в интернете, — отметил Кислица.
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