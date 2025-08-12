- Дата публикации
Небо над Аляской закрывают на время саммита Трампа и Путина — неожиданные меры безопасности
США объявили о временном закрытии неба над городом Анкоридж, Аляска, 15 августа в связи с проведением саммита президента США и России.
Управление гражданской авиации США сообщило о временном закрытии воздушного пространства над городом Анкоридж на Аляске 15 августа.
В соответствующем сообщении на сайте ведомства говорится о "перемещении VIP-персоны" в день встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Согласно сообщению, ограничения будут действовать в радиусе 30 миль (48,3 км) и на высоте до 5,5 тысяч метров. Небо снова откроют на следующий день - 16 августа.
Напомним, 15 августа на Аляске, в городе Анкоридж, состоится саммит с участием Дональда Трампа и Владимира Путина. Лидеры планируют обсудить пути прекращения войны России против Украины, продолжающейся уже третий год.
Переговоры будут проходить без участия украинской стороны и представителей ЕС, что вызвало беспокойство в Киеве и европейских столицах.