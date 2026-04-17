Небо над Европой могут "закрыть" до лета из-за войны в Иране: в чем дело

Европа оказалась в шаге от авиационного кризиса из-за войны в Иране и конфликта вокруг Ормузского пролива. Запасов топлива в хранилищах осталось лишь на шесть недель, что ставит под угрозу летний туристический сезон из-за возможной массовой отмены рейсов.

Об этом говорится в статье Aljazeera.

Прошло семь недель с начала войны США и Израиля против Ирана, которая вызвала закрытие воздушного пространства и серьезные сбои в работе авиации. Сейчас перевозчики, выполняющие рейсы через Ближний Восток, постепенно восстанавливают привычный график после массовых отмен и изменения маршрутов.

Из-за дефицита горючего в Европе могут остановиться авиаперевозки

Однако теперь появилась новая, еще более опасная проблема — острый дефицит авиационного топлива, который может привести к остановке части рейсов в Европе накануне пикового туристического периода.

Накануне руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что в Европе «возможно, осталось примерно шесть недель запасов авиационного топлива», и предостерег о вероятных отменах рейсов «уже в ближайшее время», если перебои с поставками нефти будут продолжаться, несмотря на объявленное недавно двухнедельное перемирие между Ираном и США.

Ключевой причиной ситуации является нехватка топлива из-за длительного противостояния в районе Ормузского пролива — стратегического маршрута, через который в мирное время проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Падение объемов поставок вызвало стремительное подорожание энергоресурсов: цена нефти Brent резко выросла, превысив 100 долл. за баррель по сравнению с довоенными 66 долл. В ответ правительства начали использовать стратегические резервы.

Европейская авиация остается особенно уязвимой, ведь в значительной степени зависит от импорта топлива с Ближнего Востока. Примерно 75% авиатоплива поступает именно оттуда, поэтому любые затяжные перебои имеют критические последствия для отрасли.

В то же время летний сезон является периодом максимальной нагрузки для туристической индустрии Европы: только в 2024 году регион принял около 747 млн международных путешественников.

Проблемы с топливом в Европе — что известно

Авиационные организации, особенно европейские, сигнализируют об ограниченных ресурсах топлива. На прошлой неделе Airports Council International Europe (ACI) в обращении к Еврокомиссии подчеркнула, что дефицит топлива «нанесет значительный ущерб европейской экономике».

Сейчас в Европе наблюдается сокращение запасов в хранилищах, тогда как альтернативные поставки из США и других регионов не способны полностью заменить объемы с Ближнего Востока.

Цены на авиатопливо в Европе 18 марта достигли рекордного уровня — 1800 долл. за тонну, после чего в апреле несколько снизились.

Отдельные аэропорты уже предупреждают о возможной нехватке топлива в течение трех недель, если поставки через Ормузский пролив не возобновятся.

К тому же, в случае длительного блокирования этого маршрута некоторые нефтепродукты могут полностью исчезнуть с рынка, предостерег Бироль.

«Могу сказать, что вскоре мы услышим новости о том, что некоторые рейсы [в Европе] из города А в город Б могут быть отменены из-за недостатка авиационного топлива», — заявил он.

В то же время немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о закрытии своего регионального подразделения CityLine, объяснив это резким ростом расходов на топливо и влиянием забастовок, «чтобы сократить дальнейшие убытки убыточного подразделения».

Технический директор Lufthansa Грация Виттадини отметила, что «наши поставщики [авиационного топлива] меняют горизонты прогнозирования и больше не готовы предоставлять прогнозы на период дольше одного месяца».

Напомним, 10 апреля издание Corriere della Sera сообщило, из-за дефицита авиатоплива, вызванного блокадой танкеров в Персидском заливе, Европе грозит остановка авиасообщения уже в мае. Запасы большинства стран исчерпаются за 8–30 дней, а собственные нефтеперерабатывающие заводы уже работают на пределе. Единственная надежда — на восстановление судоходства через Ормузский пролив или срочные поставки из США. Брюссель готовит план распределения остатков топлива, чтобы избежать коллапса в пик летнего сезона.

Тогда же и издание BBC писало, Европа может столкнуться с критическим дефицитом авиатоплива уже через три недели. Гендиректор ACI Europe Оливье Янковец предупредил об угрозе массовой отмены рейсов и вреда экономике. Цена топлива взлетела до исторического максимума, что повлечет подорожание билетов. Аэропорты призывают ЕС начать коллективные закупки и упростить правила импорта, чтобы избежать системного коллапса перед летним сезоном.