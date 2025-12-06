Небо над Вильнюсом закрыли из-за угрозы из Беларуси: что известно

Аэропорт Вильнюса прекращал работу из-за воздушной угрозы из Беларуси / © www.lrt.lt

Реклама

Вечером субботы, 6 декабря, главная воздушная гавань Литвы оказалась в эпицентре напряженной ситуации. Администрация Вильнюсского аэропорта объявила о введении ограничений на полеты из-за угрозы безопасности, поступившей со стороны соседней Беларуси.

Об этом говорится в официальном сообщении аэропорта Facebook.

«Гибридная атака против авиации и общества»

Представители аэропорта прямо назвали причину инцидента. Воздушное пространство над Вильнюсом было закрыто из-за фиксации навигационных меток, характерных для воздушных шаров (метеозондов), в зонах, критически важных для безопасности полетов.

Реклама

В заявлении эти действия квалифицировались как целенаправленная агрессия.

«Из-за гибридной атаки Беларуси против Литвы, гражданской авиации и общества… введено ограничение использования воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом», — отметили в администрации.

Продолжительность ограничений и советы пассажирам

Меры безопасности начали действовать в 18:06 по местному времени. Впоследствии в 19:32 ограничения были отменены, и аэропорт возобновил работу.

Пассажирам, чьи рейсы были задержаны или отменены в результате этого инцидента, посоветовали обращаться непосредственно к своим авиакомпаниям.

Реклама

Это уже не первый случай, когда подозрительные объекты из Белоруссии создают проблемы для соседних стран, заставляя их реагировать на угрозы в небе.

Напомним, в прошлом месяце работу Вильнюсского аэропорта нарушил летающий в опасной зоне дрон . Служба безопасности задержала оператора и передала его военной полиции для дальнейшего расследования.