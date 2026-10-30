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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Небо затянуло дымом, раздаются взрывы: по РФ масштабно "прилетело", горит ключевой НПЗ в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске Самарской области России прозвучала серия взрывов, после чего вспыхнул пожар. В Сети пишут о массированной атаке дронов на регион.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Горит НПЗ

Горит НПЗ

Утром, 30 октября, беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. После атаки на предприятии возник пожар.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

После атаки в районе завода вспыхнул пожар, продолжавший увеличиваться. Также местные сообщали о беспилотниках, которые и дальше фиксировали в городе.

Официальной информации о последствиях атаки и возможных повреждениях предприятия пока нет.

Новокуйбышевский НПЗ — крупное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли РФ, которое считается одним из ключевых нефтеперерабатывающих объектов «Роснефти» в Поволжье. Мощности завода составляют около 8,8 миллионов тонн нефти в год.

Предприятие выпускает не менее 20-30 нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины и дизель, битумы, кокс и мазут.

Напомним, в ночь на 22 октября на территории России прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщали об атаках беспилотников сразу в нескольких регионах, в том числе в Московской области.

Ранее мы писали, что благодаря точным ударам по критически важным и труднозаменимым узлам переработки российской нефти Украина вывела из строя существенную часть российских НПЗ, а западные санкции и огромная территория РФ делают невозможным их быстрый ремонт и защиту.

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