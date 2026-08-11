"Небольшое вторжение" в НАТО: какую страну Путин может атаковать дальше

Какую еще страну может атаковать Путин / © Associated Press

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Владимир Путин может пойти на дальнейшую эскалацию противостояния с Западом, и в ближайшие месяцы нанести удары по городам или населенным пунктам стран НАТО. Об этом предупреждают военные аналитики на фоне падения российских крылатых ракет в Польше и «прилетов» беспилотников в Румынии.

Об этом пишет Express.

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Россия испытывает НАТО: эксперты предупреждают о возможной эскалации и ограниченных ударах по странам Альянса

По оценкам экспертов, Москва уже испытывает реакцию Североатлантического альянса и пытается «нащупать» границы. Бывший полковник британской армии Филипп Ингр отмечает, что Кремль фактически каждую неделю совершает гибридные атаки на Европу:

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«Путин уже каждую неделю наносит удары по Европе и НАТО. Неслучайно мы видим дроны со взрывчаткой в немецком аэропорту в Лейпциге, неидентифицированные дроны над немецкими, датскими и американскими военными базами, а также некоторыми объектами критической инфраструктуры. Неслучайно мы видели российские истребители в воздушном пространстве стран Балтии и российские ударные дроны в Польше. Неслучайно подводные кабели следят или перерезаются теневыми флотами, тянущими якоря. Почти ежедневные кибератаки, сообщения о шпионаже и непонятных саботажах — все это, вероятно, нападение Путина на нас».

Аналитики предполагают, что Россия стремится максимально приблизиться к политическому пределу применения 5 статьи Устава НАТО о коллективной обороне, при этом не вызвать полномасштабного военного столкновения. По словам экс-офицера британской армии Гамиша де Бреттон-Гордона, Путин может решиться на «небольшое вторжение» в Латвию или Эстонию.

Параллельно Вашингтон предупреждает, что Кремль может готовить вооруженное вторжение на территорию Польши. Согласно этим планам, российские и белорусские войска могут осуществить ограниченное пересечение границы, а объекты критической инфраструктуры, в частности электростанции, могут подвергнуться авиаударам, ракетным атакам и налетам беспилотников.

Источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому, сообщили изданию Onet, что США уже долгое время предупреждали Варшаву о таких рисках. Главная цель Кремля — спровоцировать кризис, запугать Запад и заставить его прекратить поддержку Украины.

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При этом расчет Москвы состоит в том, что США будут давить на Польшу с требованием сесть за стол переговоров, а не вступать в прямой военный конфликт.

Президент Литвы Гитанас Науседа также подтвердил наличие данных о рисках точечных действий против инфраструктуры:

«Я не могу возражать, что у нас есть такая информация, и что она касается кинетических операций. Не масштабных, но целенаправленных кинетических операций, которые, по всей вероятности, будут направлены против критической инфраструктуры».

По данным объединенного командования НАТО в Брюнсюме, только в июле количество вылетов истребителей Альянса на перехват выросло более чем на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Старшая научная сотрудница Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Натия Сескурия отмечает, что наиболее вероятным сценарием остаются именно гибридные атаки «ниже порога 5-й статьи»:

«Эта стратегия до сих пор эффективна для Кремля, поскольку она позволяет России испытать механизмы реагирования на кризисы НАТО и собрать ценные разведывательные данные о том, как функционируют радиолокационные сети, системы противовоздушной обороны и цепи принятия политических решений в условиях таких кризисов, не вызывая обычную военную реакцию, которая нанесла бы Москве серьезные потери».

Путин хочет мобилизовать 500 тысяч россиян

Напомним, Владимир Путин готовит новую волну скрытой мобилизации около 500 тысяч человек, которую могут начать после выборов в Госдуму РФ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, главная цель Кремля — усилить войска на фронте и запугать страны НАТО риском масштабирования войны и Третьей мировой, чтобы снизить поддержку Киева.

Официального указа о мобилизации не будет: мужчин будут заманивать на войну сомнительными контрактами и обещаниями безопасности в тылу, после чего будут отправлять в «мясные штурмы».

Чтобы предотвратить побег из страны потенциальных призывников, Россия планирует полностью перекрыть им выезд за границу. Кроме этого, для демонстрации хоть какой-то «победы» на фронте Москва привлекает к войне до 50 тысяч военнослужащих из Северной Кореи.

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